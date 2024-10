A Nardò la Libertas Livorno vuole allungare la striscia positiva

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La Libertas Livorno vuole allungare la striscia.

I livornesi di serie A2 ci proveranno nella seconda trasferta consecutiva dopo il blitz di Vigevano a superare anche Nardò (palla a due domenica 13 ottobre alle 18 al Pala San Giuseppe da Copertino, di Lecce. Arbitri Maschio, Martellosio e Rodia) che si trova in fondo alla classifica a zero punti.

Gli amaranto però non devono farsi ingannare dalle apparenze, perché la squadra di coach Dalmonte (al quarto anno consecutivo in serie A2) ha un roster di buonissima qualità nel quale spiccano il play Avery Woodson (fino ad ora non ha sbagliato una conclusione da 2 e tira con il 55% da 3) e il 4 Stewart Jr. Ma attenzione, la squadra di coach Dalmonte ha pure la guardia Aristide Mouaha (l’anno scorso in A1 a Napoli) che la Libertas ha conosciuto quando il ragazzo giocava a Cividale del Friuli nel 2022 e Michele Ebeling che – come il compagno di squadra – è sceso dalla categoria superiore (Scafati) per dare una mano a Nardò che non è però partita benissimo.

La Hdl, infatti, ha perso le prime tre partite. Le ultime due – tra l’altro – con largo margine. Per questo motivo i pugliesi non possono permettersi di commettere ulteriori passi falsi, specie davanti al loro pubblico. Per la Libertas, quindi, si profila una domenica molto difficile. Di certo se l’atteggiamento difensivo degli Amaranto sarà quello visto domenica scorsa a Vigevano, le probabilità. di vittoria aumenteranno sensibilmente. Sarà fondamentale anche evitare le pause che sono costate le sconfitte con Cento e Torino. Servono 40’ di alta intensità, altrimenti a Nardò la vita sarà durissima.