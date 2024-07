Al Modigliani Forum di Livorno la final four di Supercoppa di Lega Lnp di basket

Getting your Trinity Audio player ready...

Si giocherà a Livorno il 21 e 22 settembre la final four di Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro. Lo ha deciso la Lnp.

Tra le protagoniste ci sarà la Pielle Livorno, detentrice del trofeo conquistato a Montecatini nel settembre 2023 in una stagione nella quale la città labronica torna ad essere rappresentata anche in serie A2, con la Libertas.

L’interesse e la disponibilità ad ospitare la Final Four mostrata dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Luca Salvetti, hanno fatto identificare in Livorno la sede ideale per la disputa dell’evento. Nell’annata appena conclusa proprio a Livorno sono stati registrati, in occasione dei derby, i record stagionali di affluenza ed incasso per i tornei Lnp.

La final four sarà ospitata dal Modigliani Forum (8033 posti) e vedrà sfidarsi in campo le migliori squadre della stagione passata, in base ai criteri di qualificazione stabiliti dalla nuova formula della competizione. Oltre alle gare, saranno organizzati diversi eventi collaterali, ad arricchire l’offerta del primo appuntamento ufficiale della stagione.

Alla final four parteciperanno per la serie A2 la Pallacanestro Forlì 2015 detentrice della Coppa Italia, OrziBasket Orzinuovi, finalista della Supercoppa 2024, le finaliste playoff Fortitudo Bologna e Pallacanestro Cantù. Per la B nazionale ci saranno Herons Montecatini, vincitrice di Coppa Italia, Pielle Livorno, Pallacanestro Roseto, finalista playoff e Pallacanestro Ruvo di Puglia, semifinalista playoff.

Le semifinali il 21 settembre. Per la A2 Cantù – Orzinuovi e Fortitudo Bologna – Pallacanestro Forlì. Per la B nazionale Herons Montecatini – Pallacanestro Roseto e Pielle Livorno – Pallacanestro Ruvo di Puglia.

“Accolgo questa notizia con grande entusiasmo – ha commentato il sindaco di Livorno Luca Salvetti – ancora una volta Livorno dimostra la sua rilevanza e visibilità nel panorama cestistico e sportivo in generale a livello nazionale, in questi cinque anni abbiamo lavorato per riportare i grandi eventi a Livorno e rimettere al centro dello sport livornese il Modigliani Forum. I momenti bellissimi ci sono stati, vogliamo continuare a lavorare su questa strada e la Supercoppa è uno dei tasselli fondamentali”.