Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Andy Diaz debutta all’aperto: il recordman triplo verso Parigi

Andy Diaz debutta all’aperto in questo 2024. Il recordman italiano del salto triplo con 17.75 messo a segno un anno fa, tolto al suo allenatore Donato dopo venti anni, torna in gara dopo l’infortunio a San Vendemiano, Treviso, mercoledì 17 agosto in preparazione delle Olimpiadi di Parigi.

Andy Diaz, cittadino italiano, Atletica Libertas Unicusano Livorno e Fiamme Gialle, torna in gara a tre settimane dalla qualificazione olimpica di Parigi.

Potrà indossare la maglia azzurra il primo agosto 2024. A Parigi scende in pedana il 7 agosto 2024.

Il due volte campione Diamond League dunque in pedana mercoledì 17 luglio a San Vendemiano (Treviso) nel quarto Meeting Internazionale ATL-Etica – quinto Memorial prof. Ivo Merlo, l’unico test di efficienza pianificato prima delle Olimpiadi. Diaz salterà con rincorsa ridotta, 13 appoggi invece che i consueti 15.

Per l’azzurro è un rientro agonistico dopo l’infortunio all’adduttore di fine aprile che gli impedito di debuttare in Diamond League e confrontarsi subito con gli altri big mondiali.

Certo non avrebbe potuto partecipare agli Europei di Roma, considerato che la sua ‘eligibility’ per la Nazionale azzurra scatta dal primo agosto.

La sua stagione indoor, però, è stata di livello elevatissimo, segnata da tre gare di valore mondiale a febbraio: 17,46 a Miramas, 17,61 a Torun, 17,60 agli Assoluti indoor di Ancona.

Il 17,61 invernale in Polonia, peraltro, lo colloca ancora al quarto posto delle liste mondiali dell’anno, dominate dai salti di altri due ex cubani a Roma 2024: 18,18 per lo spagnolo Jordan Diaz, 18,04 per il portoghese oro di Tokyo Pedro Pichardo.

Ma la altissima concorrenza di Parigi è rappresentata anche dal giamaicano Jaydon Hibbert (17,75), senza dimenticare il campione del mondo in carica Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso, 17,57).

Intanto Andy Diaz comincia da San Vendemiano, alle 18.15 di mercoledì: tra i rivali annunciati in Veneto, il francese Enzo Hodebar, saltatore da 17,05 in carriera.