Basket A2, la Libertas Livorno sfiora l’impresa con la corazzata Cantù

Libertas Livorno 1947 – Acqua S.Bernardo Cantù 80-83 (24-25, 20-27, 19-11, 17-20)LIBERTAS LIVORNO

: Adrian Banks 20 (6/9, 1/5), Nazzareno Italiano 18 (4/6, 3/6), Tommaso Fantoni 12 (5/6, 0/0), Quinton Hooker 10 (5/10, 0/3), Gregorio Allinei 8 (1/2, 2/4), Ariel Filloy 6 (0/0, 2/4), Francesco Fratto 6 (3/4, 0/1), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Quinton Hooker 9) – Assist: 19 (Adrian Banks, Quinton Hooker 5).

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Fabio Valentini 14 (0/3, 4/5), Andrea De nicolao 13 (4/4, 0/2), Grant Basile 12 (4/8, 0/2), Luca Possamai 11 (5/7, 0/0), Tyrus Mcgee 11 (1/5, 2/2), Riccardo Moraschini 11 (4/8, 0/6), Christian Burns 11 (2/3, 2/4), Joonas Riismaa 0 (0/2, 0/3), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/3), Andrea Beltrami 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Christian Burns 8) – Assist: 13 (Andrea De nicolao 6)

LIVORNO – Sfiora l’impresa la Libertas Livorno in casa contro Cantù.

Cuore, grinta e talento non sono bastati alla Libertas per vincere contro la corazzata lombarda che si è presentata senza Baldi Rossi e che strada facendo ha perso per infortunio McGee.

L’Acqua San Bernardo, però è fortissima ed esperta, qualità che le hanno consentito di portare via i due punti nel contesto di una gara che con il passare dei minuti si è complicata maledettamente per i ragazzi di Brienza.

Il primo quarto è filato via in equilibrio, sebbene su un punteggio fuori target per la LL: 24-25. Nei secondi dieci minuti Cantù ha provato ad allungare, ma la Libertas è rimasta sul pezzo (44-52 all’intervallo lungo dop che gli ospiti erano saliti anche sul +12). Il terzo quarto è stato il migliore degli amaranto. Registrata la difesa – che aveva oggettivamente concesso troppo ai canturini – la squadra di Andreazza è tornata in partita portandosi in vantaggio sul 62-61 a una manciata di secondi dalla fine. L’ultima frazione è stata un lungo corpo a corpo, viziato tra l’altro dal guasto al cronometro dei 24 secondi posto sul canestro della curva sud che ha costretto la Libertas ad attaccare al buio (quello dalla parte opposta funzionava regolarmente).

Gli amaranto ci hanno provato in tutti i modi, ma i tiri decisivi se li sono presi Fratto e uno scintillante Italiano che hanno sbagliato. Cantù ha vinto in volata con merito. La Libertas ha capito una volta di più che può stare in questa A2.