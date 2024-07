Il fuoriclasse Adrian Banks è la nuova stella della Libertas Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Nuovo acquisto per la Libertas Livorno 1947, che ha annunciato ufficialmente l’arrivo in amaranto della stella di Memphis Adrian Gerard Banks, guardia di 191 centimetri per 88 chilogrammi, nato il 9 febbraio 1986.

Banks è un giocatore estremamente tecnico, ha un ottimo tiro dal perimetro e possiede un buon ball handling. La sua arma principale è il tiro dalla media distanza.

Banks è cresciuto nell’università di Northwest Mississippi, per poi passare all’Arkansas State University, dove diventa il settimo giocatore nella storia del college ad aver realizzato più di 1000 punti. Arriva in Europa nel 2008, dopo aver disputato ottime stagioni al college, e firma per i belgi del Verviers, con cui gioca 31 partite, con una media di 16,8 punti e 2,2 rimbalzi a partita. L’anno successivo si trasferisce al Liegi dove disputa l’EuroChallenge e viaggia con la media di quasi 14 punti a partita.

Nel 2010 si trasferisce all’Elitzur Ironi Netanya. In Israele mostra il suo valore. Nel primo anno la sua media punto è di 16,4. Chiude poi la seconda stagione come miglior realizzatore della Lega con oltre 21,5 punti (49,4% da due, 35,2% da tre, 82,5% ai liberi) e 3,2 assist di media a partita e laureandosi campione della gara delle schiacciate all’All Star Game. Il 25 luglio 2012 firma un contratto annuale con la Cimberio Varese e sbarca nella massima divisione italiana dove in 40 incontri raggiunge una media di 13.9 punti a partita. Il 26 agosto 2013 ritorna a giocare in Israele con l’Hapoel Gilboa Galil Elyon, dove resta fino all’8 novembre facendo registrare una media punti di 9,9.

Il 25 novembre 2013 torna in Italia, ingaggiato di nuovo dalla Pallacanestro Varese, dove chiude la stagione con 17 punti a partita. L’1 luglio 2014 viene ufficializzato fino al 2015 il passaggio alla Felice Scandone Basket Avellino, sempre in serie A. Banks segna 15,3 punti a partita. Il 25 luglio 2015 viene ufficializzato il passaggio a Brindisi. E anche qui emergono le due doti di realizzatore (18,9 punti a partita). Nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 indossa la canotta dell’Hapoel Tel Aviv. Il primo anno la sua media punti si attesta sui 9,16. Nel secondo sui 10,5.

Il 17 luglio 2018, Banks torna in Italia, vestendo ancora una volta la maglia della New Basket Brindisi. Nella prima stagione segna 15,1 punti a partita più 4 assist. Nel campionato 2019/20 con 21,15 punti a partita si laurea miglior realizzatore della serie A italiana. L’11 giugno 2020 firma per la Fortitudo Bologna. Per Banks 16,5 punti di media con 4,4 assist.

Il 14 giugno 2021, la Fortitudo esercita l’opzione di uscita dal contratto con Banks, il quale ritorna free agent. Esattamente un mese dopo, il 14 luglio successivo, Banks firma un annuale con la Pallacanestro Trieste (16,6 punti per partita). L’8 luglio 2022 firma per Treviso Basket dove consegna la salvezza nella penultima partita contro Virtus Bologna mettendo a segno un gioco da tre al termine di una stagione da 16,8 punti di media. L’8 maggio 2023, torna alla Fortitudo Bologna, firmando un contratto fino alla fine della stagione, per disputare i playoff di Serie A2 dove sigla 87 punti in 7 partite. L’11 novembre 2023 sigla un contratto con Bnei Herzliya, squadra israeliana dove segna oltre 10 punti di media.