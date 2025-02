Impresa proibitiva per la Libertas Livorno nella tana della capolista

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Compito quasi proibitivo per la Libertas Livorno per il campionato di serie A2 di basket.

La squadra targata Bi.Emme sale ad Udine per misurarsi contro la capolista di coach Vertemati. All’andata gli amaranto si imposero con un clamoroso +25 e quel ricordo deve costituire la motivazione con cui dare l’assalto al forziere.

Squadra solidissima, quella friulana. Hicks è il cervello e il finalizzatore (15 punti di media). Il 4 Johnson (13 punti + 7 rimbalzi) è il suo compare. Il talento di Alibegovic è cristallino e l’assenza per infortunio di Giovanni Pini è stata mascherata dall’ingaggio dell’ala-centro Rei Pullazi che da gennaio ha messo insieme cifre interessanti (quasi 9 punti di media e 4 rimbalzi in 17’ di permanenza sul parquet).

La Libertas non avrà Tommaso Fantoni. Il capitano è rimasto a casa ad allenarsi in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Dorin Buca avrà quindi l’occasione per confermare i recenti progressi. Per vincere servirà una partita molto attenta in difesa e pressoché perfetta in attacco. L’impresa è ardua, ma nella pallacanestro non c’è nulla di impossibile.

Queste le parole di coach Andreazza alla vigilia della partita: “Incontriamo la capolista – ha dichiarato il coach – squadra dal talento fisico e tecnico smisurato, ottimamente allenata e costruita con il solo obiettivo di vincere questo campionato. Troviamo una squadra che non solo vorrà mantenere la testa della classifica, ma anche vendicare – sportivamente parlando – la brutta sconfitta dell’andata dove noi giocammo una partita di grande spessore in un momento di difficoltà. Le chiavi per provare a competere sabato saranno l’umiltà, la capacità di soffrire nei momenti di difficoltà e provare a giocare in attacco cercando più soluzioni possibili senza fermare la palla contro la loro fisicità”.