La Libertas Livorno nella tana della capolista Rieti

LIVORNO – Un turno lontano da casa per risollevare la testa dopo due ko di fila.

Turno impegnativo, però, per la Libertas Livorno che viaggia alla volta di Rieti. Palla a due domenica (27 ottobre) alle 18 nella tana della Real Sebastiani, fresca capolista.

La squadra di coach Rossi fin qui ha perso una sola partita, in casa contro Cantù. Per il resto ha fatto percorso netto, merito di un roster cambiato rispetto all’anno scorso, ma consolidato. Tra le conferme spicca quella di Jazz Johnson, eletto miglior straniero della A2 edizione 2023/24 che nella sfida di precampionato disputata contro la Libertas ad Arezzo il 22 settembre scorso (amaranto ko 77-87) segnò 26 punti. A Rieti c’è grande entusiasmo anche perché il club non si trovava in testa alla classifica dalla lontana stagione 1977/78. Oltre a Johnson, citazione d’obbligo per l’esperto play Monaldi (oltre 11 punti di media) e per il 5 Skyler Spencer che ha come valida alternativa il durissimo Piunti. Squadra completa, insomma, quella sabina, che attende la Libertas per proseguire la marcia in vetta alla classifica.

Gli amaranto, però, non sono d’accordo. La buonissima prestazione fornita domenica scorsa contro Cantù merita una prosecuzione sul campo intitolato al mitico ‘Zio’ Willy Sojourner. Servirà la stessa ‘garra’ per 40’ e dovranno essere limitati i passaggi a vuoto.

Gli arbitri sono Vita, Almerigogna e Fiore.