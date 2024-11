Libertas Livorno, che impresa a Forlì: vittoria sofferta per Banks & Co.

Getting your Trinity Audio player ready...

Unieuro Forlì – Libertas Livorno 1947 67-69 (13-18, 34-32, 54-52, 13-17)FORLI’

: Demonte Harper 22 (9/16, 1/8), Matteo Parravicini 15 (4/9, 1/2), Riccardo Tavernelli 7 (2/4, 1/2), Luca Pollone 5 (1/1, 1/3), Raphael Gaspardo 4 (1/5, 0/4), Angelo Del Chiaro 4 (2/6, 0/1), Davide Pascolo 4 (1/2, 0/0), Daniele Magro 4 (0/1, 0/0), Daniele Cinciarini 2 (1/3, 0/2), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 44 13 + 31 (Riccardo Tavernelli, Luca Pollone , Davide Pascolo 9) – Assist: 11 (Luca Pollone 3)

LIBERTAS LIVORNO: Adrian Banks 18 (5/12, 2/6), Quinton Hooker 14 (4/8, 2/4), Ariel Filloy 13 (1/2, 3/9), Nazzareno Italiano 9 (1/3, 1/4), Tommaso Fantoni 6 (3/3, 0/0), Dorin Buca 4 (1/1, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/1), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/3), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Quinton Hooker, Dorin Buca 7) – Assist: 14 (Quinton Hooker, Nazzareno Italiano 4)

LIVORNO – Ritorno al successo per la Libertas Livorno.

Si tratta di una impresa, arrivata al termine di 40 minuti equilibratissimi. Padroni di casa senza Dawson, amaranto privi di Tozzi (problema alla schiena) e in corso d’opera anche di Allinei (messo fuori causa da un forte giramento di testa).

La Libertas parte forte (0-5), ma Forlì non si scompone e recupera quasi subito. La squadra di Andreazza, però è costantemente dentro la partita e chiude il primo quarto avanti di 5 lunghezze. Il vantaggio si dilata fino al +9, ma poi qualcosa si inceppa. La Unieuro difende bene, domina a rimbalzo e rientra. Il parziale del secondo quarto recita 21-14 con un super Parravicini, mentre in casa amaranto ci sono i lampi di Hooker e di Fantoni.

Sotto le plance, però la Libertas Livorno soffre e Forlì prova la fuga al tramonto del terzo quarto (54-49) prima che una tripla segnata da campione da Banks, sulla sirena, consegni la partita al corpo a corpo dell’ultima frazione. Sul 56-54 Filloy piazza due triple al curaro, ma la Libertas prende la testa e non la lascia più.

C’è spazio per il talento di Banks, un canestro fuori ritmo di Hooker, una tripla di Italiano e tanta difesa. Buca chiude le vie aeree ai padroni di casa e Forlì in attacco fa più fatica. Il finale è vietato ai deboli di cuore. Banks segna la tripla del 64-67 poi Forlì e Libertas sembrano giocare a chi non la vince. I romagnoli sbagliano 6 tiri liberi e la Libertas alla fine vince non senza sofferenza, ma con grande gioia. Adesso la classifica fa meno paura.

In chiusura abbracci per tutti: squadra, staff, dirigenti e Sbandati. E un pensiero particolare. Giocatori e società dedicano questo successo al grandissimo tifoso e socio Marco Benvenuti.