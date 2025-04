Libertas Livorno, esame Fortitudo prima dei playout

Getting your Trinity Audio player ready...

Grazie al successo ottenuto contro Urania Milano, la Libertas Livorno ha conquistato il prezioso fattore campo nella post-season dei playout di serie A2 di basket. Resta da definire l’avversario, che sarà uno tra Nardò e Vigevano. Il coach amaranto Di Carlo non fa preferenze: «Nardò ha più talento, Vigevano più compattezza. Ma non conta chi incontreremo: la priorità è migliorare noi stessi, essere pronti emotivamente, sfruttare l’entusiasmo del nostro pubblico e vivere una partita alla volta».

Intanto, per chiudere la stagione regolare, straordinariamente al Modigliani Forum, arriva la Fortitudo Bologna, una sfida dal sapore antico e nobile. Per Di Carlo è un test prezioso: «Affrontiamo una squadra che fa della fisicità e della tattica le sue armi principali. Le squadre di Caja sono toste, abbassano il ritmo e ti aggrediscono. Sarà un banco di prova ideale in vista dei playout».

Contro la Fortitudo – formazione solida e carica di esperienza, capace di contare su americani del calibro di Gabriel e Freeman – la Libertas cercherà conferme. «Vogliamo capire a che punto siamo – ribadisce il coach – e testare la nostra gioventù ed energia contro un avversario di alto livello».

A dare voce all’entusiasmo c’è anche Dorin Buca: «Sarà una sfida dura, ma siamo pronti a dare tutto per ottenere una vittoria importante in vista dei playout. Giocare al Modigliani Forum sarà bellissimo: vogliamo trascinare i tifosi e migliorare l’umore di tutti».

Sarà una partita speciale anche per due ex di turno: Nazzareno Italiano, in maglia Fortitudo per quattro stagioni e mezzo, e Adrian Banks, protagonista a Bologna sia in Serie A che nei playoff di A2. Teatro della sfida sarà il Modigliani Forum, inaugurato proprio con un Livorno-Fortitudo nel 2004, quando l’allora Mabo Basket vinse 91-72. Quel giorno, un giovanissimo Tommaso Fantoni, oggi capitano amaranto, segnò i suoi primi punti da professionista.

I numeri intanto certificano confermano l’evoluzione del gruppo labronico: Banks tira con il 50% da tre, Allinei viaggia a quasi 13 punti di media, Buca a 9,5. Ma per Di Carlo il dato più incoraggiante è un altro: «Abbiamo cambiato modo di giocare, siamo più efficaci e proviamo a correre di più. In certe partite, pochi secondi dopo aver subito canestro, siamo riusciti a replicare immediatamente».