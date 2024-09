Libertas Livorno ko nel test con Derthona nel giorno dell’arrivo del play Hooker

Getting your Trinity Audio player ready...

Libertas Livorno – Bertram Derthona 69-82 (21-31, 35-50, 50-61)LIVORNO

: Buca 2, Banks 17, Bargnesi 9, Fratto 8, Fantoni, Tozzi 11, Filloy ne, Deri, Allinei 8, Baroni, Paoletti 2, Italiano 9, Spinelli, Soviero 3. Allenatore: Andreazza.

DERTHONA: Zerini ne, Vital 13, Kuhse 12, Gorham 4, Candi 3, Denegri, Strautins 15, Baldasso 10, Kamagate 5, Biligha 9, Severini 4, Weems 7. Allenatore: De Raffaele.

ARBITRI: Ursi di Livorno, Costa di Livorno, Marzulli di Pisa

LIVORNO – Amichevole precampionato per la Libertas Livorno contro Derthona nel giorno dell’arrivo ufficiale del play Quinton Hooker, arrivato all’aeroporto Galilei di Pisa: indosserà la maglia numero 21.

Al PalaMacchia il giocatore ha fatto la conoscenza dei nuovi compagni e dello staff tecnico, prima di sedersi in panchina da dove ha assistito all’amichevole con i piemontesi.

La partita è stata preceduta dall’affettuoso abbraccio dei tifosi a Walter De Raffaele a cui la società amaranto ha donato una targa ricordo che gli è stata consegnata da Rossella Bucci, vedova dell’indimenticabile Alberto. Poi la partita che ha visto Tortona scappare via subito in un primo quarto da 5 triple e 31 punti: troppo per una Libertas abituata a difendere con le unghie e con i denti.

Il vantaggio degli ospiti si è progressivamente dilatato fino al + 16 (28-44 al 15’), ma gli amaranto – privi di Filloy (in panchina per il mal di schiena) hanno avuto il merito di restare sempre con la testa dentro la partita sospinti dalla solidità di Italiano e dal talento di Adrian Banks, che seppur con pochi allenamenti nelle gambe ha lasciato intendere che sarà il leader tecnico del gruppo. Per lui 17 punti e un atteggiamento mai domo. Sono stato due triple dell’uomo di Memphis ed avviare le pratiche per la rimonta degli amaranto che si sono spinti fino a -6 (57-63) nel cuore dell’ultima frazione prima che un break di 0-12 consegnasse ad un’ottima Bertran Tortona il meritato successo.

A fine gara Andreazza è soddisfatto: “Siamo sempre stati lì, sul pezzo. Questo temperamento è nel dna di questa squadra. Dopo la prestigiosa esperienza con due squadre di categoria superiore come Pistoia e Tortona adesso – tranne Piombino – ci confronteremo con avverarsi di categoria (Piacenza, Torino, Fortitudo Bologna, Rieti) e allora i test saranno maggiormente indicativi”.