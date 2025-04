Libertas Livorno, sconfitta amara con la Fortitudo Bologna

Getting your Trinity Audio player ready...

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Flats Service Fortitudo Bologna 66-71 (9-21; 18-17; 28-15; 11-18)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Quinton Hooker 23 (3/7, 4/8), Adrian Banks 17 (6/10, 0/7), Nazzareno Italiano 8 (4/5, 0/3), Ariel Filloy 8 (1/1, 2/9), Dorin Buca 5 (2/4, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/2, 0/2), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/1), Tommaso Fantoni 1 (0/2, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 44 9 + 35 (Dorin Buca 11) – Assist: 11 (Quinton Hooker 5)

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 21 (1/2, 5/9), Kenny Gabriel 20 (1/4, 5/11), Luca Vencato 7 (2/3, 0/1), Fabio Mian 7 (0/0, 2/8), Deshawn Freeman 6 (2/6, 0/0), Alessandro Panni 5 (1/1, 1/3), Riccardo Bolpin 3 (1/3, 0/3), Marco Cusin 2 (1/2, 0/1), Leonardo Battistini 0 (0/1, 0/0), Leo Menalo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 38 3 + 35 (Kenny Gabriel, Deshawn Freeman 9) – Assist: 14 (Luca Vencato 5)

La Bi.Emme Service Libertas Livorno cade al PalaModigliani nell’ultima giornata di regular season di serie A2 di basket, cedendo in progressione 66-71 alla Fortitudo Bologna dopo una partita combattuta fino agli ultimi secondi. Una sconfitta che, complice anche i risultati dagli altri campi, obbliga gli uomini di coach Andreazza a giocarsi la permanenza in A2 ai playout contro la Elachem Vigevano, autrice di un blitz a sorpresa sul campo di Cantù grazie all’ennesima prestazione superlativa di Francis. A rendere ancora più complicato il quadro in casa amaranto l’infortunio occorso nel finale a Hooker, autentico trascinatore della squadra, che desta forte preoccupazione in vista degli spareggi salvezza.

La partita si apre con una Libertas contratta, imprecisa al tiro e penalizzata da una gestione arbitrale piuttosto permissiva nei confronti della difesa fisica degli ospiti. La Fortitudo, trascinata da uno scatenato Aradori, approfitta subito della situazione scappando sul +12 già alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione Hooker suona la carica, Banks cambia strategia e attacca il ferro, permettendo a Livorno di rifarsi sotto fino al -1. Ma è ancora Gabriel a spegnere l’entusiasmo amaranto, firmando il parziale che porta Bologna avanti 36-27 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Libertas mostra il volto migliore: grazie a una serie di triple consecutive di uno straordinario Hooker, Livorno completa la rimonta e chiude il terzo periodo in vantaggio 55-53. Nell’ultimo quarto l’equilibrio regna sovrano fino al finale doppiamente beffardo: Hooker, nel tentativo di un’ennesima penetrazione, si infortuna, e poco dopo la tripla di Gabriel a 55 secondi dalla sirena sancisce la vittoria dei felsinei.

Adesso gli amaranto dovranno resettare e prepararsi alla delicatissima sfida playout contro Vigevano, un vero e proprio derby della paura che vale la permanenza in A2.