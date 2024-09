Libertas Livorno, successo nel test di lusso contro Piacenza

Getting your Trinity Audio player ready...

Piacenza-Libertas 73-78 (27-24, 41-44, 54-62)LIBERTAS LIVORNO

: Buca 3, Banks 9, Bargnesi 9, Fratto 4, Fantoni 5, Tozzi 14, Filloy 12, Hooker 5, Italiano 17. All. Andreazza

LIVORNO – Una buonissima Libertas ha sconfitto Torino nell’amichevole di lusso organizzata dai piemontesi e disputata a Santa Margherita Ligure.

Tra gli amaranto c’è il debutto di Quinton Hooker, fresco (si fa per dire, vista la temperatura di sabato mattina) di presentazione alla stampa in Baracchina Bianca. Il primo quarto è fuori giri per la Libertas che incassa 27 punti. Gli amaranto però ne segnano 24 e questo è un dato incoraggiante.

E infatti nella seconda frazione i ragazzi di Andreazza firmano il sorpasso: 14-20 e all’intervallo lungo si va sul 41-44. Amaranto in allungo nella terza frazione chiusa 54-62 e bravi a rintuzzare i tentativi di rimonta di Reale Mutua Torino.

Tra le fila amaranto convincente Hooker, spavento per Banks che – caduto male sul parquet – ha lasciato la partita anzitempo e per Allinei che si è fermato per un lieve dolore muscolare.

Ottime le prestazioni del solito Italiano, di Filloy e di Luca Tozzi.