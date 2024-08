L’oro azzurro nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi parla toscano con Fahr, Cambi e Antropova

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È una nazionale che parla anche un po’ toscano quella che si è aggiudicata l’11 agosto, ultimo giorno di Olimpiadi, la medaglia d’oro nella pallavolo femminile.

Nella rosa dell’argentino Julio Velasco, che con le donne ha superato il tabù azzurro nella pallavolo e la sua personale maledizione dopo aver perso l’oro olimpico con la ‘generazione di fenomeni’, ci sono infatti la palleggiatrice montopolese Carlotta Cambi, la tedesca di nascita ma piombinese da tutta la vita Sara Fahr e Ekaterina Antropova dal 2021 ‘adottata’ dalla Savino del Bene Volley.

La gara di finale è stata senza storia e gli Stati Uniti sono stati nettamente battuti per 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) e ha regalato il primo successo olimpico per la disciplina nella storia azzurra.

Velasco ha schierato la consueta formazione con la diagonale Orro-Egonu, Bosetti e Sylla le schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro con De Gennaro libero.

Primo set in cui Danesi e compagne hanno da subito imposto il loro ritmo riuscendo ad accumulare anche un importante vantaggio di otto lunghezze (15-7), gestito poi dalle azzurre fino al 25-18 che è valso l’1-0. Durante il parziale (17-12), il ct ha effettuato il consueto doppio cambio Cambi-Antropova per Orro-Egonu che ha garantito continuità di rendimento. Nel complesso buono il rendimento di tutte le azzurre brave in ricezione (41%) e a muro (4 nel parziale).

Nella seconda frazione le squadre sono rimaste a contatto in avvio (8-8), ma con il passare dei minuti le azzurre hanno nuovamente amministrato un vantaggio oscillato tra il +3 e il +6 (22-18) situazione che ha garantito loro di arrivare a trovarsi sul 24-19; annullata la prima palla set, però è stata Egonu a chiudere sul 25-20 e a portare l’Italia sul 2-0. Ancora una volta notevole la prestazione di tutte le azzurre chiamate in causa con Bosetti autrice di 4 punti con il 100% in attacco; molto bene anche Fahr che sempre in attacco ha chiuso con l’80% e 5 punti, ma probabilmente parlare delle singole sarebbe ingeneroso nei confronti di un collettivo che ha fatto la differenza dal primo all’ultimo minuto del match.

Terza frazione con le azzurre ancora avanti costantemente e in grado di dominare la scena fino al 25-17 che le incorona campionesse olimpiche.

“Un risultato storico che riempie di orgoglio tutta la Toscana e l’Italia intera – ha commentato il governatore Eugenio Giani – Grazie di cuore a tutte le ragazze e al coach per questa impresa straordinaria. Un ringraziamento speciale a Sara Fahr e Carlotta Cambi, due vere e proprie roccaforti toscane che hanno sollevato un muro invalicabile contro le campionesse in carica. Piombino e Montopoli sono orgogliose di voi, campionesse olimpiche. Grazie per averci fatto sognare e per aver scritto una pagina indimenticabile nella storia dello sport italiano. Avete portato l’oro in Toscana e nei cuori di tutti noi”.