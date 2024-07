Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Notte bianca sport 2024, Livorno al via con edizione record

Notte bianca sport 2024, tutto pronto per la seconda edizione in programma sabato 13 luglio dalle 18.30 alle 02.30 – tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive della zona che fanno parte della Cittadella dello sport.

Una vera e propria festa dello sport livornese, a cui, annuncia il sindaco Luca Salvetti, parteciperanno anche tutti gli atleti e gli allenatori livornesi che andranno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Testimonial l’azzurra livornese di pallavolo Elena Pietrini, costretta a saltare le Olimpiadi per un infortunio

Dopo il successo 2023 con una prima edizione con oltre 15mila persone, sottolinea il Comune di Livorno, “siamo davanti a un’edizione da record come dimostrano le cento attività in programma”. A organizzare l’evento è la Fondazione Lem, ente che si occupa dei grandi eventi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del Coni.

L’obiettivo della Notte bianca dello sport, come evidenzia il Comune evento unico in Italia, non è solo quello di celebrare la tradizione sportiva di Livorno, ma anche e soprattutto consentire ai giovani, ai bambini e alle bambine di conoscere e provare ogni disciplina.

Tutti gli impianti della zona, dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia passando per la piscina Camalich, saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Rispetto allo scorso anno sarà a disposizione anche il campo scuola, appena riaperto con la nuova pista di atletica e pronto per essere al centro della manifestazione, con le varie specialità dell’atletica leggera e i gonfiabili.

Nel parcheggio del campo scuola ci saranno il main stage, dove dalle 18.30 sono in programma 6 talk sullo sport livornese e dalle 23 la musica con il concerto dei Sinfonico Honolulu e il Radio Stop Party, e la nuova area per gli spettacoli sportivi, nella quale dalle 18.30 alle 23 si alterneranno alcune discipline come la danza, la ginnastica e la lotta. Fuori dallo stadio, sotto la curva Sud, si troverà l’area food. Tra via dei Pensieri e via Allende, invece, spazio a decine e decine di discipline sportive. La pallacanestro al PalaMacchia con il Palio del Basket e le finali giovanili del torneo 3×3, i simulatori del padel, del surf, della vela e del windsurf, le partite di calcio e rugby, il fitness con corsi, yoga e pilates, le sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche grazie alla collaborazione dell’Accademia Navale, il punto di ascolto della medicina dello sport e tante altre attività per una serata speciale dedicata allo sport livornese.