Nuova data per la quarta edizione del Rally Coppa Liburna

Getting your Trinity Audio player ready...

Confermato lo svolgimento della IV Coppa Liburna, che dopo essere stata rimandata dalla data di origine per via dell’emergenza meteo, ha trovato una nuova collocazione nel calendario sportivo nazionale, operazione non facile, considerata la saturazione delle date. Sempre valida per il Campionato Italiano Rally di Regolarità e per il Campionato per energie alternative, la competizione, organizzata in collaborazione con l’Automobile Club Livorno si svolgerà il 6 e 7 giugno. La nuova data è stata individuata sentendo i pareri della Prefettura di Livorno e di tutti i comuni interessati dal passaggio dell’evento.

IL FORMAT ED IL PERCORSO RIVISTI: UNA SOLA TAPPA E 9 PROVE

Cambia radicalmente il format della gara, che prevede una sola tappa, interamente sabato 7 giugno, ciò in quanto vi sarebbero state difficoltà nell’avere le autorizzazioni di transito nella parte nord della provincia di Livorno e nell’area pisana. In sostanza si correrà quella che in origine sarebbe stata la seconda giornata di gara,

Sono previste 4 diverse prove a media, due da ripetere tre volte (la “Canneto” di km. 7,060 e la “Lustignano” di km. 4,190), una per due volte (la “Sassetta”, di km 12,160) e una per un solo giro (la “Castagneto” di km. 4,270), percorsi tutti già conosciuti in quanto svolti in precedenza e che assicurano divertimento per le sfide e il poter ammirare i paesaggi della bellissima Costa degli Etruschi. Si avrà quindi un totale di 58,570 chilometri di distanza competitiva a media sui totali del percorso che ne misura 211,930.

Partenza ed arrivo rimangono confermate a Castagneto Carducci, il “quartier generale” dell’evento sarà a Donoratico, alla “locanda Menabuoi”, sede anche delle verifiche sportive e tecniche, previste per venerdì dalle 15,30 (inizio verifiche sportive) alle 19,00 (termine verifiche tecniche).

La partenza sarà data alle ore 8,31 di sabato 7 giugno, da Piazza del Popolo in Castagneto Carducci, l’arrivo è previsto dalle ore 14,20.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà la nuova data di apertura iscrizioni, prevista per il 5 maggio, con chiusura il giorno 31.