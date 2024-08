Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Simone Alessio da Livorno a Parigi: il grande bronzo taekwondo.

Simone Alessio da Livorno a Parigi, un grande bronzo alle Olimpiadi di Parigi per il due volte campione del mondo di taekwondo.

Simone Alessio, 24 anni, nato a Livorno e cresciuto a Sellia Marina, provincia di Catanzaro nella categoria -80 taekwondo ha battuto l’americano Carl Nickolas.

Approdato alla finale per il bronzo battendo nel ripescaggio Jasurbek Jaysunov

Simone Alessio: “Sono contento di aver portato una medaglia alla nostra federazione, perché tutto il lavoro svolto lo merita. Questa medaglia è per il presidente, per tutti i dipendenti federali che ormai sono come una famiglia, e per tutto lo staff tecnico che ha fatto un lavoro immenso. Questa medaglia non è solo mia, ma di tutti coloro che mi hanno supportato in modo perfetto in questi anni. Certo, c’è il rammarico di non aver portato l’oro, perché per il lavoro svolto lo avremmo meritato. Tuttavia, ho avuto la fortuna di avere una seconda possibilità e di prendere il bronzo, e mi riconosco il merito di essere stato in grado di conquistarlo.”

Simone Alessio allenato da Claudio Nolano, campione europeo taekwondo Bonn 2006.

Nasce a Livorno e all’età di tre anni si trasferisce a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Qui impara l’arte di calciare e tirare i pugni grazie a papà Salvatore, paracadutista ed ex praticante del taekwondo. Dopo diverse affermazioni internazionali a livello giovanile, trova la propria consacrazione nel 2019 a Manchester. Qui si aggiudica il titolo nei -74 kg, diventando il primo taekwondoka tricolore a vincere un oro mondiale. Nella città inglese nel 2022 sale un’altra volta sul primo gradino del podio, stavolta a livello europeo e nei -80 kg. L’anno successivo a Baku conquistando il titolo di campione del mondo.

