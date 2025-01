Volley A1 femminile, c’è Perugia sulla strada della Savino del Bene

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – C’è Perugia sulla strada della Savino del Bene nell’anticipo del 4 gennaio del campionato di A1 di pallavolo maschile.

A poco meno di una settimana dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Volley Bergamo che ha permesso alla squadra di coach Marco Gaspari di staccare il pass per la final four di Coppa Italia, Herbots e compagne sono ora pronte ad affrontare un nuovo turno di serie A1.

La sfida di sabato, la prima del 2025, corrisponde alla diciottesima giornata di campionato, occasione nella quale la Savino Del Bene Volley sarà protagonista in trasferta al Pala Barton di Perugia contro la Bartoccini Mc-Restauri.

Si tratta di uno scontro importante per la Savino Del Bene Volley, intenzionata ad iniziare al meglio un intenso mese di gennaio in cui sono previste ben sette gare tra serie A1 e Champions League.

Pesanti i punti messi in palio nel match contro le umbre: da un lato le toscane vorranno provare ad allungare sulle prime inseguitrici Novara e Milano, che proprio domenica si affronteranno al Pala Igor; dall’altro, la squadra di coach Giovi tenterà di distaccarsi maggiormente dalla zona retrocessione, in cui tutte le formazioni coinvolte sono molto ravvicinate.

Il fischio d’inizio è programmato per sabato 4 gennaio alle 20.30 al Pala Barton di Perugia e in diretta su Rai Sport.

Nelle fila della Savino Del Bene Volley figura una sola ex di Perugia. Si tratta di Linda Nwakalor, centrale classe 2002, che ha giocato per le Black Angels dal 2021 al 2023.

Percorso inverso per la centrale classe ’99 Benedetta Bartolini, tesserata dalla Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022 e vincitrice della Challenge Cup 2022, alla sua terza stagione consecutiva con il club umbro.

Quello di domenica sarà il nono scontro ufficiale in serie A1 tra le due formazioni, con la Savino Del Bene Volley capace di aggiudicarsi tutte le precedenti contese, lasciando alle avversarie solo un punto e 5 set in totale. Nell’ultima sfida di Palazzo Wanny, le perugine sono uscite sconfitte in tre set travolte da una Ekaterina Antropova autrice di 27 punti.

“Di sicuro ripartire dopo una pausa, anche se piccola – dice coach Gaspari – è sempre qualcosa su cui mettere bene l’attenzione. Questo fine settimana giocheremo su di in un campo ostico perché Perugia sta lottando insieme a un bel nucleo di squadre per raggiungere il prima possibile la salvezza. Quindi ci troveremo di fronte una squadra che ha fame di punti. In tutto il campionato stiamo vedendo che c’è molta competitività, però per noi è fondamentale ripartire, rimettere fieno in cascina sin da subito. Troveremo una squadra che ha nell’opposta il terminale offensivo di riferimento, ma non solo, perché le umbre hanno dimostrato che se si lasciano giocare diventano ostiche, lo hanno fatto vedere in tante occasioni e di conseguenza per noi sarà fondamentale ritrovare da subito l’ordine a muro-difesa, perché contro Perugia è fondamentale essere ordinati, commettere meno sbavature possibili, soprattutto riprendere il percorso che abbiamo chiuso nel 2024, dando continuità ai vari reparti. Quindi è una partita a cui teniamo tanto ed il primo step per affrontarla deve essere la concentrazione”.

La Bartoccini-Mc Restauri Perugia ritorna in serie A1 dopo aver dominato il campionato di A2 nella passata stagione, centrando la promozione diretta come miglior classificata della serie cadetta al termine della Pool Promozione. La squadra allenata da Andrea Giovi, confermato come head coach per la seconda stagione consecutiva, è anche riuscita a trionfare in Coppa Italia, vincendo in tre set sulla Futura Volley Busto Arsizio a Trieste.

Stenta però a decollare la stagione delle Black Angels nel massimo campionato italiano, attualmente all’undicesimo posto in classifica con 11 punti (3 vittorie, 12 sconfitte). I successi pieni delle umbre sono stati ottenuti proprio contro le dirette rivali nella zona di bassa classifica, ovvero la Honda Olivero Cuneo, Il Bisonte Firenze e la CDA Volley Talmassons FVG, mentre un altro paio di punti sono stati agguantati attraverso i tie-break casalinghi con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Estremamente positiva, al contrario, è la prima metà di campionato dell’opposta ungherese Annett Németh, seconda miglior marcatrice della serie A1 con 315 punti realizzati, alle spalle della sola Ekaterina Antropova, e vero punto di riferimento nella distribuzione di Ricci. Positivo anche l’apporto della giovane centrale tedesca Anastasia Cekulaev, dodicesima nella speciale classifica delle Top Blocker (31 block), e della rumena Adelina Uguereanu, particolarmente incisiva al servizio (17 ace realizzati).

Lo starting six scelto da coach Giovi dovrebbe essere composto dalla palleggiatrice Ricci in diagonale con Németh, in banda Ungureanu e Gardini, con al centro Bartolini e Cekulaev. Il libero e capitano è Sirressi.