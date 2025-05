Muore a 71 anni il sindaco in carica di Pieve Fosciana in Garfagnana

Getting your Trinity Audio player ready...

PIEVE FOSCIANA – Morto in ospedale, dove era ricoverato per una malattia, Francesco Angelini, 71 anni, sindaco in carica di Pieve Fosciana, in provincia di Lucca, dal 2011; nel 2021 era stato rieletto, per il suo terzo mandato, con una lista civica di centrosinistra.

Unanime il cordoglio della politica, locale e regionale.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana, uomo delle istituzioni e guida appassionata della sua comunità – scrive sui social il governatore, Eugenio Giani – Francesco ha servito il suo territorio con dedizione, competenza e umanità. Anche durante la malattia non ha mai smesso di impegnarsi per il bene dei suoi concittadini, incarnando i valori più alti dell’impegno civico. Alla famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Pieve Fosciana giunga il mio abbraccio commosso e il cordoglio dell’intera Regione Toscana“.