Non va a scuola e fa perdere le proprie tracce: ritrovato

PISA – Ritrovato in provincia di Lucca un ragazzo che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo che era uscito di casa per andare a scuola.

Ricerca a lieto fine dopo che in Questura a Pisa si era una donna per segnalare la scomparsa del figlio minorenne che non si era recato a scuola e non rispondeva più alle chiamate o ai messaggi. Il personale della Squadra Volante ha immediatamente effettuato il rintraccio dell’utenza telefonica del ragazzo e, grazie ad esso, è riuscito ad individuare la posizione del minore in una località della Garfagnana, in provincia di Lucca.

La geolocalizzazione è stata costantemente monitorata e, contestualmente, sono stati contattati il capo treno della stazione della zona, nonché la locale stazione dei carabinieri di Camporgiano che si è subito adoperata con ricerche a tappeto.

Dopo qualche ora, il ragazzo è stato finalmente ritrovato da una conoscente della famiglia che vive nella zona e che era stata allertata proprio alla luce dei dati della posizione del cellulare; così, finalmente, nella serata, la madre ha potuto riabbracciare il figlio sollevata per il lieto fine della vicenda.