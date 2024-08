‘Edicola Lucchese’: la app con tutta l’informazione locale

Getting your Trinity Audio player ready...

‘Edicola Lucchese’: la app con tutte l’informazione locale.

Dopo ‘Edicola Livornese‘ e ‘Edicola Pisana‘, arriva ‘Edicola Lucchese’.

Applicazione gratuita sviluppata da Oimmei Digital Consulting per Citycomm che offre in tempo reale tutta l’informazione locale attraverso editori affidabili e selezionati.

Disponibile gratuitamente negli store digitali iOS e Android

Un’applicazione gratuita che propone in tempo reale tutta l’informazione locale con oltre cento notizie quotidiane.

Per ‘Edicola Lucchese’, proprio come per ‘Edicola Livornese’ e ‘Edicola Pisana’, interfaccia veloce e di facile utilizzo, e la possibilità di personalizzazione delle notizie in base ai propri interessi per rimanere aggiornato su ciò che succede nella propria città.

Tante testate giornalistiche selezionate per leggere le news locali.