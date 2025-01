Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Nuovo ponte sul Serchio: “L’opera più importante per la Piana di Lucca”

Nuovo ponte sul Serchio, con il varo delle prime due grandi campate da 80 e 100 metri previsto da Fincantieri per i primi giorni di aprile, il nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, sarà realmente visibile nella sua forma costruttiva definitiva. Sopralluogo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli con il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, il consigliere provinciale Luca Menesini, presidente della Provincia uscente, e i tecnici. Rup dell’intervento, architetta Francesca Lazzari, il dirigente del servizio viabilità dell’ente di Palazzo Ducale, ingegner Pierluigi Saletti, i rappresentanti di Fincantieri Infrastructure Spa Alessandro Pelosini con il project manager Michele Bacilieri e l’ingegner Antonio Galuppo.

Una infrastruttura che collegherà la Sp1 ‘Francigena’ (via per Camaiore) con la Statale n.12 del Brennero, e “destinata a diventare la principale via di unione tra le due sponde del Serchio alle porte della città di Lucca”. La terza campata, quella orientata sul lato via Francigena, sarà varata successivamente alle prime due nel mese di maggio. Il completamento dell’opera è previsto entro la fine dell’estate. Sia il ponte che la bretella di collegamento con la viabilità ordinaria della Piana lucchese costituiranno, una volta ultimati, l’infrastruttura più importante per questo territorio degli ultimi decenni.

Giani: “E’ un’opera importantissima per il territorio e per la Toscana, attesa da tanto tempo, un’infrastruttura che la Regione ha fortemente voluto e per la quale si è fortemente impegnata. La realizzazione del ponte sul fiume Serchio permetterà l’evoluzione di tutto il sistema di viabilità con delle trasformazioni significative. Questi saranno i mesi decisivi per vedere la fisionomia e per dirigersi verso il completamento di questa opera. Desidero ringraziare l’assessore Stefano Baccelli per l’impegno dimostrato, così come ringrazio la Provincia di Lucca con i presidenti che si sono succeduti, oggi Pierucci e prima Menesini, i Comuni di Lucca e Capannori, tutte le maestranze impegnate nella realizzazione ”.

Pierucci: “Il 2025 sarà l’anno del nuovo ponte sul fiume Serchio. L‘avanzamento dei lavori è tangibile e dopo il varo delle campate potremo vedere il ponte che attraversa 2/3 del fiume in tutta la sua maestosità architettonica. Gli interventi procedono spediti e quindi non manca molto al completamento della grande opera viaria strategica per la città di Lucca certamente sotto il profilo della viabilità, ma anche della sicurezza idrogeologica e della vivibilità di alcuni quartieri. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Toscana per il contributo fattivo sia nella fase iniziale sia, soprattutto, quando si è reso necessario l’adeguamento del quadro economico a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dei materiali”.

Menesini: “Oggi il nuovo ponte sul Serchio si vede e presto sarà utilizzato, facendo così vivere meglio tante persone. È un’opera di cui sono molto orgoglioso, e che dimostra che il coraggio deve far parte del patrimonio di un amministratore. Quando abbiamo deciso di rifare la gara di appalto abbiamo sentito la diffidenza di alcuni attori della politica locale, e adesso tutti i cittadini vedono che avevamo ragione noi.

Sono convinto che il nuovo ponte sul Serchio sia anche il simbolo della rinascita della Provincia, ente maltrattato che a Lucca è volano dell’economia del territorio, con investimenti mai visti prima. Ringrazio il presidente della Regione Giani e l’assessore regionale Baccelli per il sostegno dato e faccio gli auguri al nuovo presidente della Provincia Pierucci perché i lavori procedano al meglio e nell’interesse di tutti”.

Baccelli: “Sono orgoglioso e anche emozionato nel vedere che quest’opera si avvia a compimento. L’idea è nata nel 2009 quando eravamo preoccupati per un cedimento potenzialmente strutturale sul ponte di Monte San Quirico. Serviva un nuovo ponte per ragioni di viabilità, ma soprattutto per la sicurezza del territorio. Una volta ultimata sarà l’opera riguardante la Piana di Lucca certamente più importante degli ultimi 30 anni, insieme alla realizzazione dell’asse suburbano, altri 10 milioni di euro dedicati dalla Regione Toscana. Insieme costituiranno una vera e propria mini complanare della città di Lucca, quindi a protezione viaria, ma anche davvero a vantaggio della sicurezza del territorio”.

Il quadro economico complessivo dell’opera è di 27 milioni di euro garantiti per 4,1 milioni dalla Regione Toscana con fondi propri di bilancio (la Regione era intervenuta nel 2022 dopo che il lievitare dei costi delle materie prime rischiava di compromettere l’appalto); 18,1 milioni circa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione destinati dalla Regione alla Provincia di Lucca per la realizzazione di quest’opera mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma che disciplina risorse e tempi di esecuzione; ed infine 4,7 milioni della Provincia di Lucca.