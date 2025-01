Provincia di Lucca, presidente: “Bilancio solido. Ma per lo Stato siamo un bancomat”

E punta il dito: “Il prelievo dello Stato dalle nostre casse sta raggiungendo livelli che mettono a rischio la stabilità degli enti provinciali: per il 2024 si superano i 17 milioni di euro (circa il 61% delle risorse disponibili). Credo sia arrivato il momento che il Governo Meloni metta finalmente mano alla riforma delle Province e superare la legge Delrio (come più volte dichiarato).

Ma, a dirla tutta, sembra che preferisca continuare a vederci come un bancomat anziché come un ente che eroga servizi importanti e fondamentali per la nostra comunità”.