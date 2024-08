Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI PIETRASANTA – Vannacci in Versiliana, il generale a Marina di Pietrasanta.

Roberto Vannacci in Versiliana, il generale europarlamentare Lega Salvini, indipendente, recordman preferenze Europee 2024 al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta sabato 24 agosto alle ore 18.30. Vannacci presenta il suo libro ‘Il coraggio vince’, conduce Aldo Grandi.

Vannacci alle prese col suo movimento. Che, non ha dubbi Salvini, non sarà un partito. “Vannacci è stato alla festa della Lega a Pontida, sarà a Pontida nel grande raduno di domenica 6 ottobre“. Poi: “Roberto Vannacci sarà con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace. D’altronde l’anno scorso la sinistra e i giornali di sinistra per settimane intere ne hanno parlato e gli hanno fatto vendere il libro. Gli italiani gli hanno dato più di mezzo milione di voti con il simbolo della Lega alle elezioni europee, quindi io penso che possa fare bene per la Lega e per l’Italia portando avanti le nostre.

Vannacci con Bersani contro. L’ex segretario Pd: “Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo. La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere Vannacci ma a criticare le opinioni che esprime, era e resta vera e sostanziale: se cioè qualcuno, per di più con le stellette, possa definire anormali degli esseri umani, racchiusi in una categoria, senza che questo venga considerato quantomeno un insulto e non una constatazione. Se nell’anno di grazia 2024 si decidesse che è possibile ci sarebbe davvero di che preoccuparsi”.