Grande rimonta della Lucchese con il Rimini: da 0-2 a 2-2

Getting your Trinity Audio player ready...

Lucchese-Rimini 2-2LUCCHESE

: Palmisani, Gasbarro (71′ Sasanelli), Tumbarello, Fazzi (46′ Frison), Quirini, Visconti (46′ Gemignani), Welbeck, Antoni, Sabbione, Saporiti (89′ Fedato), Costantino (89′ Magnaghi). A disposizione: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Selvini, Ndiaye, Botrini, Leone. Allenatore: Gorgone.

RIMINI: Colombi, Falbo, Fiorini (71′ Lepri), Gorelli, Cernigoi (71′ Cinquegrano), Megelaitis, Longobardi (64′ Lombardi), De Vitis (39′ Bellodi), Langella, Garetto, Parigi (64′ Ubaldi). A disposizione: Vitali, Bellodi, Semeraro, Accursi, Piccoli, Dobrev. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Gemelli di Messina

RETI: 4′ De Vitis, 48′ Cernigoi, 51′ Costantino, 86′ Quirini

NOTE: Ammoniti Garetto, Longobardi, Antoni, Bellodi, Saporiti, Sasanelli. Espulso il tecnico Gorgone al 54′

LUCCA – Al Porta Elisa la Lucchese dimostra quantomeno un grande cuore, andando a recuperare una partita che, a inizio ripresa, sembrava compromessa.

Il Rimini scende in campo carico e dopo 4 minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo De Vitis interviene con il tempo giusto e fa 1-0. La partita sembra in mano al Rimini, ma la supremazia viene spezzata da un’occasione di Costantino che va vicino al gol del pari. Su un colpo di testa di Fazzi è Gorelli che allontana il pallone sulla linea di porta.

Nel secondo tempo in apertura raddoppia il Rimini con Cernigoi, sempre sugli sviluppi da palla da fermo. A riportare la Lucchese nel match è Costantino che prima coglie il palo di testa su cross di Tumbarello, quindi si avventa sulla respinta e fa 1-2.

La Lucchese, che perde per espulsione il tecnico Gorgone per proteste, spinge alla ricerca del pareggio e rischia qualcosa. Fiorini su punizione aggira la barriera e batterebbe anche Palmisani ma la palla si stampa sulla traversa. Sull’occasione successiva è Welbeck che non trova la porta. Palmisani dice no a Cernigoi e Ubaldi non sfrutta un errore di Tumbarello calciando fuori. A tre dalla fine pareggia Quirini al termine di un’azione insistita deviando un pallone di Saporiti in porta.