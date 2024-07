Jasmine Paolini sconfitta in finale a Wimbledon, ma per le arrivano solo elogi

Getting your Trinity Audio player ready...

LONDRA – Niente da fare, dopo Roland Garros, anche a Wimbledon per Jasmine Paolini.

La tennista toscana, originaria di Bagni di Lucca, prima italiana a raggiungere la finale del singolare femminile nel torneo londinese, è stata sconfitta dalla ceca Barbora Krejcikova, che si è aggiudicata il torneo in tre set col punteggio di 6-2, 2-6, 6-4.

Paolini si consola con la posizione numero 5 del mondo e con la coscienza di aver fatto un torneo eccezionale.

“Oggi sono un po’ triste – ha detto nella consueta intervista a fine gara sul campo centrale – Cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata: sono in finale a Wimbledon e da ragazzina guardavo questa finale e tifavo per Federer. Gli ultimi due mesi sono stati folli. Ringrazio la mia famiglia, il mio team e tutti quelli che mi sostengono e credono in me perché senza di loro non sarei qui. È bellissimo sentire l’amore del pubblico”.

Anche il governatore Eugenio Giani ha voluto congratularsi con l’atleta, nonostante la sconfitta: “Grazie lo stesso Jas. Anche se il risultato finale non ti ha premiato, hai combattuto fino all’ultimo punto di una partita fantastica che ha tenuto col fiato sospeso tutti i tuoi tifosi. Il tuo paese, Bagni di Lucca, e tutti i toscani sono orgogliosi di te che nello spazio di un mese hai conquistato le finali di Parigi e di Londra, a dimostrazione che ormai sei una delle migliori tenniste del circuito. La tua tenacia, i tuoi colpi bellissimi e anche il tuo sorriso contagioso siano d’esempio a tutti i giovani che si avvicinano allo sport. Complimenti Jas”.