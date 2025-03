La Tirreno-Adriatico parte da Lido di Camaiore con la cronometro

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Parte dalla Versilia la classica corsa a tappe di inizio stagione, la Tirreno – Adriatica. Al via con la cronometro tradizionale di Lido di Camaiore.

Annunciati i partenti che da domani fino a domenica 16 marzo si daranno battaglia sulle strade della 60esima Tirreno Adriatico Crédit Agricole. La Corsa dei Due Mari vedrà nuovamente al via un cast di partecipanti di livello mondiale con il dorsale numero 1 sulle spalle di Mathieu Van der Poel, vincitore di tre frazioni e che in questa stagione all’esordio su strada si è imposto al Gp Le Samyn.

La lista dei principali cacciatori di tappe include Filippo Ganna (3 vittorie), Jonathan Milan (2 vittorie), Biniam Girmay, Thomas Pidcock, Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Ben Healy, Marc Hirschi, Magnus Cort Nielsen e Paul Magnier. Tanti i pretendenti al Tridente di Nettuno con Juan Ayuso e Jai Hindley, rispettivamente secondo e terzo classificato nel 2024, a guidare l’elenco dei favoriti che comprende Adam Yates, Richard Carapaz, Mikel Landa, David Gaudu, Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, Pello Bilbao e Derek Gee. Tra gli ex vincitori vedremo al via Nairo Quintana (2015, 2017), Michal Kwiatkowski (2018) e Simon Yates (2020), con quest’ultimo all’esordio con il Team Visma | Lease a Bike.

A parlare alla vigilia sono i protagonisti più attesi.

Mathieu Van der Poel: “Mi sono sentito bene in allenamento, ora voglio solo correre. Ho bisogno di ritrovare il ritmo gara per raggiungere il mio livello migliore. Una corsa a tappe come la Tirreno Adriatico è l’ideale in vista delle classiche. Senza Philipsen avrò più possibilità di fare la mia corsa e il mio obiettivo sarà quello di portare a casa una tappa”.

Juan Ayuso: “Mi considero uno scalatore e ho fatto lavori specifici pensando al mio grande obiettivo che è il Giro d’Italia. Non credo però di essere sceso di livello a crono. L’anno scorso la vittoria nella prima tappa è stato un risultato strepitoso. Ripetersi sarà difficile, però credo di avere delle buone chances e darò tutto me stesso. Non mi vedo come il principale favorito della corsa. Sicuramente voglio vincere, così come Adam Yates, ma siamo consapevoli che ci sarà grande concorrenza”.

Jonathan Milan: “È difficile fare paragoni tra diverse stagioni. L’anno scorso sono andato molto forte ma non ero al top, così come non lo sono quest’anno. Cercherò di migliorare la mia condizione giorno dopo giorno. La cronometro non è lunghissima, proverò a fare bene anche se dovrò vedermela con rivali di livello come Ganna e Ayuso”.

Thomas Pidcock: “Sento ancora la fatica delle Strade Bianche però sono motivato. La Tirreno Adriatico offre diverse chances anche in vista della Milano-Sanremo. Domani proverò a fare del mio meglio ma non mi aspetto chissà quali risultati. Sarà una settimana spettacolare”.

Filippo Ganna: “La Tirreno Adriatico è una delle mie corse preferite. Soffro sempre tanto per la conformazione dei percorsi ma alla fine mi dà una condizione eccellente. E’ la decima volta che mi presento al via, posso dire che sto invecchiando.. Domani voglio fare bene, mi sono allenato specificatamente per la cronometro quindi spero che vada tutto liscio”.

Jai Hindley: “Questa è una corsa che mi piace tanto, torno sempre volentieri. I percorsi sono duri e la gamba gira sempre molto meglio alla fine. Sono felice di essere nuovamente al via e penso di poter lottare per la maglia azzurra. Probabilmente la penultima tappa sarà quella decisiva in ottica classifica generale”.

La giornata del 10 marzo a Lido di Camaiore verrà aperta da una cronometro dedicata alla categoria juniores che si svolgerà sullo stesso percorso della prova per i professionisti. Partenza fissata alle 9.45.