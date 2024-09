Serie C, Pontedera sconfitto dalla Vis Pesaro

Vis Pesaro-Pontedera 2-0

VIS PESARO:

Vuković; Bove, Palomba, Coppola; Paganini, Orellana (80′ Nina), Tavernaro (65′ Di Paola), Zoia; Pucciarelli; Okoro, Molina. A disposizione: Munari, Peixoto, Antolini, Ceccacci, La Rosa, Tonucci, D’Innocenzo, Forte, Neri. Allenatore Stellone.

PONTEDERA: Tantalocchi; Cerretti, Martinelli (46′ Espeche), Guidi; Perretta, Pietra (66′ Sala), Ladinetti, Ambrosini; Ianesi (78′ Van Ransbeeck); Ragatzu, Italeng (66′ Corona). A disposizione: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Pretato, Espeche. Allenatore: Alessandro Agostini.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro

MARCATORI: 65′ Di Paola, 74′ Palomba

Con un micidiale uno-due a metà della ripresa la Vis Pesaro si conferma bestia nera delle toscane e dopo la vittoria netta contro l’Arezzo si aggiudica anche i tre punti nel match con il Pontedera. I granata reggono nel primo tempo, che comunque è in mano dei pesaresi.

In apertura di ripresa un errore di valutazione di Italeng che preferisce tirare invece che servire Ianesi toglie la possibilità del vantaggio agli ospiti che poi cadono sotto i colpi di Di Paola e Palomba.

Il turno di serie C per le toscane si conclude lunedì sera. La Lucchese di mister Gorgone, che dovrà fare a meno di Gucher, Catanese e Giacchetto, attende il Rimini fra le mura del Porta Elisa. Trasferta a Pescara per la Pianese. A presentare il match alla vigilia è stato mister Prosperi: “La sfidai ci mette davanti a un’altra delle squadre favorite per la vittoria finale. Probabilmente non sono queste le partite in cui la Pianese deve andare alla ricerca di punti per la salvezza, però è ovvio che noi siamo chiamati a dare il massimo. Il Pescara è una società con un allenatore di assoluto livello, abituata a navigare frequentemente tra la serie A, la B e la C. I presupposti per una partita bella ci sono, ma il livello della rosa suggerisce anche che per noi sarà una partita molto difficile”.