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Inclusione e autonomia, a Carrara un bando per progetti rivolti a non vedenti e ipovedenti

Manifestazione di interesse aperta agli enti del terzo settore per attività dedicate all’autonomia e all’inclusione sociale

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Iniziativa ipovedenti comune di Carrara
Crediti: Immagine di freepik
1 ' di lettura

CARRARA – Il bando per servizi a non vedenti e ipovedenti entra nel vivo con la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli enti del terzo settore interessati a realizzare attività e interventi dedicati alle persone con disabilità sensoriale visiva.

L’iniziativa promossa dal Comune di Carrara punta a sostenere percorsi che favoriscano l’inclusione sociale, l’autonomia personale e la mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti, attraverso progetti specifici capaci di rispondere alle esigenze quotidiane di chi vive una condizione di disabilità visiva.

L’avviso è rivolto alle organizzazioni del terzo settore che intendono mettere a disposizione competenze, professionalità e spazi per sviluppare attività dedicate. Tra gli obiettivi individuati dall’amministrazione figurano la promozione dell’uguaglianza dei diritti, il miglioramento dell’accessibilità e il rafforzamento delle opportunità di partecipazione alla vita sociale e comunitaria.

Le attività dovranno essere svolte all’interno di un immobile messo a disposizione direttamente dall’ente partecipante. La scelta è finalizzata a garantire una sede adeguata per lo svolgimento dei servizi e delle iniziative che saranno eventualmente attivate sul territorio.

Il  bando per servizi a non vedenti e ipovedenti rappresenta un ulteriore passo nelle politiche locali dedicate all’inclusione e al sostegno delle persone più fragili. L’intenzione è quella di costruire una rete di servizi capace di favorire una maggiore autonomia e una migliore qualità della vita, valorizzando il ruolo delle associazioni e delle realtà del volontariato.

Gli enti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le 13 di lunedì 22 giugno 2026. La documentazione potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del comune, consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune in piazza 2 Giugno oppure spedita attraverso Poste Italiane o altro vettore autorizzato.

Tutte le informazioni, insieme all’avviso pubblico e alla modulistica necessaria per partecipare alla selezione, sono disponibili nella documentazione predisposta dal Comune.

© Riproduzione riservata

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