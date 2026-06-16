Lunigiana, dalla Regione oltre 200mila euro per fermare le frane a Tresana e Licciana Nardi

La Regione Toscana ha deliberato lo stanziamento di due finanziamenti straordinari per un importo complessivo che supera i 200mila euro, destinati a interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico in Lunigiana. I fondi serviranno a finanziare opere di consolidamento e ripristino in due contesti collinari in provincia di Massa Carrara, con l’obiettivo di tutelare la rete stradale locale e la sicurezza degli abitanti.

Il primo stanziamento, pari a 115mila euro, è indirizzato al Comune di Tresana. L’accordo tra la Regione e l’amministrazione locale prevede l’esecuzione di opere di drenaggio delle acque per bloccare un movimento franoso attivo nella zona del Castello di Tresana, esattamente all’intersezione tra la via comunale e la strada provinciale 61 di Canossa. La scaletta dei lavori fissa la data del collaudo finale entro il 15 novembre 2026.

Il secondo pacchetto di aiuti, del valore di 100mila euro, riguarda invece il Comune di Licciana Nardi. In questo caso le risorse saranno impiegate per la riparazione e la messa in sicurezza della strada comunale che collega le località di Varano e Ripola, anch’essa danneggiata da una frana. Lo schema dell’accordo approvato fissa il termine dei cantieri entro il mese di ottobre 2026.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha commentato la decisione sottolineando l’attenzione verso le aree interne: “Ogni comunità deve sentirsi tutelata. Poniamo ogni sforzo nello stare accanto ai Comuni della Toscana diffusa, per prevenire e mitigare i rischi che derivano da un territorio fragile. Mettere in sicurezza queste zone significa garantire diritti, servizi e opportunità a tutta la regione”.

All’analisi del governatore si uniscono le parole di Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione, che ha evidenziato la continuità degli investimenti: “Il lavoro di prossimità della Regione insieme ai Comuni non si ferma mai, così come non si fermano gli investimenti nelle aree più esposte al rischio idrogeologico. La sicurezza di tutte le comunità è una priorità strategica. Intervenire rapidamente e programmare la prevenzione significa valorizzare i territori e migliorare la vita quotidiana dei cittadini, per una Toscana che non lascia indietro nessuno”.