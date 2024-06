Getting your Trinity Audio player ready...

Carrara sogna serie B: “A Vicenza serve qualcosa straordinario”

Carrara sogna serie B, maxischermo allo stadio dei Marmi di Carrara per l’andata della finale playoff di serie C della Carrarese di Calabro con il Vicenza di Vecchi.

Vicenza-Carrarese allo stadio Menti di Vicenza mercoledì 5 giugno alle ore 21 diretta da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti dell’arbitro campano sono Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Simone Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese.

Gara di ritorno a Carrara domenica 9 giugno alle 17.30.

Per la Carrarese è la prima storica finale playoff. Finale a cui è approdata eliminando il Benevento.

Vicenza in finale dopo aver eliminato l’Avellino.

Antonio Calabro, tecnico Carrarese: “Bisogna fare qualcosa di straordinario in quello che ci compete, dobbiamo esprimere il massimo del nostro potenziale in mezzo al campo, non solo fisico o tecnico-tattico o mentale, ci sono parametri che in queste finali si riscoprono. Poi abbiamo la vicinanza dei nostri tifosi che hanno già comprato tutti i tagliandi a disposizione e questo ci fa molto piacere: loro, insieme a noi, ci credono fortemente.

Il Vicenza sia in fase difensiva sia in fase offensiva, è squadra di mesterianti, fisici, strutturati. Quando si arriva ad una finale in un torneo così prestigioso negli avversari non trovi défaillances perché non ci sono.

Tra gli addetti ai lavori non penso che più di uno abbia nominato la Carrarese per i playoff. Non dico che ci sentiamo sentiti a disagio ma sembrava che non dovessimo nemmeno partecipare ai playoff, perché per non so quale motivo erano altri a doverli vincere. Ma noi sapevamo dentro di noi che siamo una squadra forte che abbiamo valori morali. Noi sapevamo di essere forti e che a quella cena di gala playoff potevamo andarci, poi ci siamo entrati senza essere invitati perché gli altri non ci consideravano”.

Per quanto concerne il maxischermo allo stadio dei Marmi di Carrara, informa il Comune con la sindaca Serena Arrighi, per accedere allo stadio sarà necessario presentare un tagliando, gratuito, ritirato alla biglietteria anche mercoledì 5 giugno, dalle 11 alle 13 e in ogni caso fino a esaurimento della disponibilità. “Si invitano i tifosi che volessero recarsi allo stadio a munirsi per tempo del tagliando d’ingresso, anche per evitare code e intasamenti, con conseguenti problemi di sicurezza e ordine pubblico”.