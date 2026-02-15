Carrarese, a Modena arriva il secondo ko di fila: una rete per tempo per i ‘canarini’

Modena – Carrarese 2-0

MODENA: Chichizola, Tonoli, Ambrosino (70’ Defrel), Dellavalle (78’ Nador), Beyuku (46’ Zanimacchia), Santoro, Gerli, Nieling, Zampano (88’ Cotali), De Luca (70’ Gliozzi), Massolin. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Mendes, Nador, Adorni, Cauz, Wiaf, Imputato. Allenatore: Sottil.

CARRARESE: Bleve, Ruggeri (78’ Torregrossa), Oliana, Illianes, Schiavi (56’ Hasa),Zanon, Melegoni (70’ Distefano), Zuelli, Belloni (56’ Rouhi), Rubino (56’ Sekulov), Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Imperiale, Lordkipanidze, Finotto, Rouhi, Parlanti, Guercio. Allenatore: Calabro

ARBITRO: Perri di Roma 1 (Cipressi e Bitonti)

RETI: 33’ Massolin, 91’ Defrel

NOTE: Ammoniti Beyuku, Schiavi, Ruggeri, Nieling, Zanimacchia, Della Valle, allenatore Sottil, Illanes, Zuelli, Zanon, Defrel.

MODENA – Al Braglia di Modena la Carrarese finisce ko.

Al 7’ primo squillo da parte dei padroni di casa: Tonoli riceve la sfera al limite dell’area e prova una conclusione cercando di sorprendere Bleve, ma il suo destro si spegne di poco sul fondo. Al 10’ risponde la Carrarese con un’azione ed una trama di gioco molto simile alla precedente: un’iniziativa per vie centrali di Zuelli culmina con un tiro agilmente parato da Chichizola. Al 19’ ancora pericolosa la squadra toscana grazie ad una bella combinazione al limite dell’area di rigore tra Abiuso e Schiavi, con il capitano di giornata che riesce ad eludere il tentativo di contrasto di Della Valle, prima di calciare verso la porta con un tiro di destro scoccato troppo debolmente e quindi facile preda di Chichizola. Al 32’ la svolta del match e avanti il Modena grazie alla rete della stella francese, classe 2002, Yanis Massolin: è proprio lui ad iniziare l’azione con un’apertura filtrante ricevuta da Della Valle, abile a sua volta a scaricare su De Luca, che serve a rimorchio il solito Massolin, che, con una rasoiata di mancino potente, non lascia scampo a Bleve, per il goal dell’1-0 parziale. Al 43’ è clamorosa l’occasione per la Carrarese: Abiuso protegge palla e scarica per l’accorrente Rubino, che, solo di fronte a Chichizola, si fa ipnotizzare, calciando debolmente e sprecando il possibile gol del pari.

Inizio di ripresa positivo per i padroni di casa, che tengono il pallino del gioco ma senza riuscire a creare concrete occasioni da rete. Al 55’, per provare a cambiare l’inerzia del match, l’allenatore degli apuani ,Calabro, ordina un triplo cambio: fuori Belloni, Rubino e Schiavi, dentro Sekulov, Hasa e Rouhi.

Al 59’ sono ancora i “canarini” a presentarsi dalle parti dei sedici metri azzurri ed è una doppia grande occasione per i gialli: prima con un’incursione pericolosa dalla sinistra di Ambrosino, che riesce a crossare verso il centro dell’area senza però trovare deviazioni vincenti e successivamente con Gerli, che prova il tiro dalla distanza, trovando lo specchio, ma anche i grandi riflessi di Bleve che si rifugia in corner, compiendo una grande parata.

Al 66’ gioco fermo per un possibile penalty in favore della squadra apuana: Perri viene richiamato al monitor, ma al contrario di quanto si potesse pensare inizialmente, il tocco di braccio in area di rigore da parte di Della Valle avviene solo dopo un contatto, presunto, falloso da parte di Oliana. Dunque, fallo in attacco e gioco che riprende regolarmente.

Prova a spingere con maggiore insistenza la Carrarese in questa fase, sfruttando soprattutto la velocità e le capacità d’inserimento dei due esterni di centrocampo sempre abili ad inserirsi alle spalle dei dirimpettai modenesi, ma il muro “di casa” tiene botta e non concede facilmente spazio di manovra ai ragazzi di mister Calabro.

Al 76’ l’asse Ruggeri – Abiuso funziona e porta il numero 9 alla conclusione di testa, potente ma non precisa, che termina per l’appunto lontano dallo specchio difeso da Chichizola. All’86’ vicino al gol del raddoppio il Modena con Tonoli, abile nello stacco di testa sulla precisa pennellata di Nieling, ma Bleve ancora una volta dimostra tutta la sua reattività con un’ottima parata in tuffo.

Al 91’ trova il gol del raddoppio il Modena con Gregoire Defrel: il neo entrato sfrutta un cross al termine di una cavalcata sulla destra da parte di Cotali, addomestica la sfera e spiazza con precisione un’incolpevole Bleve dall’altezza del dischetto del rigore,nonostante le polemiche della Carrarese per un possibile fallo in precedenza ai danni di Zuelli.

Finisce così e la Carrarese incassa la seconda sconfitta consecutiva. La classifica è ancora soddisfacente ma occorre al più presto rimettersi in carreggiata.