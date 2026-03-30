Il Bisonte Firenze ko a Busto Arsizio: l’Uyba vendica il ko del Pala BigMt

Eurotek Laic Uyba Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-15, 25-20)

EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 10, Pelloni (L1), Gennari 12, Metwally ne, Seki, Diouf 7, Schmit, Parlangeli, Obossa 11, Eckl 3, Torcolacci 3, Boldini (L2) ne, Parra ne, Booth 6. All. Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello 1, Valoppi (L1), Zuccarelli 8, Colzi 2, Villani ne, Knollema ne, Malešević ne, Bukilić 14, Tanase 6, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Marigliano – Rossi

NOTE: durata set: 27’, 21’, 21’; muri punto: UYBA 9, Il Bisonte 1; ace: UYBA 1, Il Bisonte 5.

BUSTO ARSIZIO – Nella quinta giornata del girone A dei playoff Challenge, la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio si vendica della sconfitta del Pala BigMat e batte Il Bisonte Firenze alla e-work arena con un netto 3-0. Un risultato che vale per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la matematica qualificazione alla finale, mentre non sporca il percorso delle bisontine: a Busto Arsizio coach Chiavegatti ha mischiato un po’ le carte, sfruttando l’occasione per dare giustamente spazio anche a chi nel corso della regular season ha giocato meno, e adesso rimane un’ultima partita, quella del 12 aprile contro Chieri, per chiudere la stagione e magari provare a mantenere il secondo posto nel girone.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Zuccarelli in banda, Colzi (al debutto stagionale) e Acciarri al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Barbolini, con Parra e Boldini indisponibili, risponde con Seki in regia, Obossa opposto, Battista e Gennari in posto quattro, Torcolacci e Eckl al centro e Pelloni libero.

Dopo una lunga fase caratterizzata dall’equilibrio (10-10), il primo vero break è di Busto, grazie a un muro di Gennari e a un attacco out di Tanase (13-10), poi una scatenata Bukilic (sette punti nel set col 60%) accorcia con l’ace del 16-15, ma sul 19-16 di Battista Chiavegatti deve chiamare time out: il muro del 21-17 di Obossa (nove punti nel parziale) costringe Chiavegatti a fermare di nuovo il gioco, la UYBA gestisce con attenzione il cambio palla, e alla fine è Battista a chiudere col mani out del 25-21.

A inizio secondo set Busto mantiene l’inerzia e scappa via (5-0 con Battista) e Chiavegatti spende subito il time out, poi dopo il muro di Eckl (10-2) entra Agrifoglio per Morello: le bisontine sono in difficoltà, Barbolini inserisce Booth, Diouf e Schmit per Eckl, Seki e Obossa, e nonostante i primi due punti in A1 di Colzi, è il servizio out di Bukilic a valere il 25-15.

Nel terzo rimangono in campo Agrifoglio da una parte e Schmit, Diouf e Booth dall’altra, e finalmente torna l’equilibrio, con il primo tempo di Acciarri che vale il 4-6, ma Busto si riorganizza e dal 9-11 sorpassa sul 12-11 con Gennari e Diouf, costringendo Chiavegatti al time out: Diouf (che alla fine sarà nominata Mvp del match) è on fire (15-11), sul 17-12 di Booth Chiavegatti ferma ancora il gioco, ma l’Uyba è ancora una volta brava a gestire il cambio palla e alla fine è Gennari a chiudere con l’attacco del 25-20.

“È stato un 3-0 abbastanza netto, soprattutto nel secondo set quando siamo partite male e non siamo riuscite a recuperare – commenta Alessandra Colzi – non abbiamo spinto in battuta come al solito, loro quindi hanno giocato spesso con palla in mano mettendo in difficoltà il nostro muro-difesa, e poi sono state incisive col servizio. Peccato per il terzo set, in cui eravamo partite più cariche, ma purtroppo ci siamo un po’ perse a metà del parziale e la partita è andata. Il mio esordio? Ci ho messo un po’ a rompere il ghiaccio nonostante non sia più una ragazzina, ma sono contenta e non mi posso lamentare”.