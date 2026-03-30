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Esordio in salita ma finale in crescendo: Christopher Lucchesi chiude sesto al Rally del Ciocco

Il pilota toscano supera le difficoltà sulla sua nuova vettura Lancia. Ottima rimonta durante la seconda tappa valida per il tricolore automobilistico

Sport
REDAZIONE
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Lucchesi Rally
Foto di ACTUALFOTO/ACI SPORT
1 ' di lettura

BARGA _ Il primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (per la categoria due ruote motrici) e del Trofeo Lancia si è rivelato un banco di prova decisamente impegnativo per Christopher Lucchesi. Sulle strade del Rally del Ciocco, il pilota originario di Bagni di Lucca, navigato da Enrico Bracchi, ha vissuto un fine settimana diviso a metà, culminato con un sesto piazzamento nella classifica tricolore e un quarto posto nel monomarca di casa Stellantis.

L’avvio della competizione per il portacolori della FC Competition è stato segnato da notevoli criticità. L’adattamento alla nuova Lancia Ypsilon Rally4, messa in pista dalla scuderia GF Racing, e la gestione degli pneumatici inediti forniti da Michelin hanno fortemente limitato le prestazioni iniziali. La difficoltà nel trovare il giusto feeling alla guida lo ha allontanato dai vertici della classifica durante la prima tappa, causando, per stessa ammissione del driver, un momento di forte scoramento morale.

Nonostante le avversità del cronometro, l’equipaggio ha mantenuto la lucidità necessaria per reagire. L’analisi dei problemi ha permesso al team di intervenire radicalmente sul bilanciamento della vettura. Il lavoro svolto ai box si è tradotto in una seconda tappa completamente diversa: le modifiche hanno restituito un’ottima guidabilità all’auto, permettendo a Lucchesi di esprimersi ai propri livelli, ritrovare le sensazioni giuste e lottare ad armi pari contro avversari di alto calibro.

Il pilota non ha mancato di lodare l’intervento “magistrale” dei tecnici della GF Racing, sottolineando come la vettura sembrasse letteralmente trasformata la domenica e confermando la convinzione di avere ancora ampi margini di miglioramento per le prossime sfide.

Archiviata la trasferta toscana con un bilancio finale positivo, il duo Lucchesi-Bracchi guarda già al secondo impegno stagionale, fissato per la metà di maggio sugli asfalti siciliani della storica Targa Florio.

Oltre all’impegno sportivo, il pilota continua a portare con sé un importante riconoscimento istituzionale: anche per la stagione 2026, l’Amministrazione Comunale ha rinnovato il patrocinio affidandogli il ruolo di ambasciatore del patrimonio e della cultura di Bagni di Lucca. Un incarico di grande responsabilità che Lucchesi porta avanti con orgoglio e forte senso di appartenenza per valorizzare il territorio in cui è cresciuto.

© Riproduzione riservata

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