Carrarese, ancora un successo ai Marmi: battuto il Cosenza

Carrarese – Cosenza 1-0CARRARESE (3-5-2)

: Bleve, Illanes, Oliana, Zanon (70’ Belloni), Bouah, Zuelli, Schiavi (C), Cicconi, Shpendi (76’ Finotto), Cherubini (76’ Panico), Cerri (83’ Palmieri). A disposizione: Chiorra, Grassini, Palmieri, Panico, Cavion, Falco, Capello, Maressa, Finotto, Hermannsson, Belloni, Capezzi. Allenatore: Calabro

COSENZA (3-4-1-2): Micai, Caporale (85’ D’Orazio), Dalle Mura, Sgarbi, Ricci (46’ Mazzocchi), Kourfalidis, Charlys (79’ Strizzolo), Ricciardi, Florenzi, Zilli (63’ Josè Mauri), Fumagalli (46’ Ciervo). A disposizione: Vettorel, Cimino, Martino, Sankoh, D’Orazio, Ciervo, Rizzo Pinna, Venturi, Josè Mauri, Mazzocchi, Strizzolo, Hristov. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (Alassio – Pedone)

RETI: 77′ Cicconi

NOTE: Ammoniti Illanes, Fumagalli, Florenzi, Zanon, Cicconi. Espulso Florenzi al 32’pt

CARRARA – Prosegue con il successo con il Cosenza il momento positivo della Carrarese, tre vittorie nelle ultime cinque gare.

Al 14’ primo squillo degli azzurri: cross dalla destra di Bouah, tra i più propositivi in questo avvio, ma Cerri non impatta con precisione e la sfera termina alta. Al 16’ clamorosa occasione per i padroni di casa con Shpendi, che prima riceve l’invito al bacio dalla destra di Cherubini, poi, solo davanti a Micai, colpisce la traversa dall’interno dell’area di rigore. Nella prima fase dei quarantacinque minuti iniziali, azzurri in controllo del match.

Al 19’ continua il forcing offensivo degli apuani: Schiavi orchestra una ripartenza che Cherubini finalizza con un tiro fiacco, facile preda del portiere dei lupi. Al 32’ episodio chiave del match: Florenzi, già ammonito in precedenza, simula un contatto in area con Bleve, ma per l’arbitro non ci sono dubbi, seconda ammonizione e Cosenza in dieci per la restante parte della gara.

Al 42’ ancora l’ennesima incursione pericolosa della squadra di mister Calabro, stavolta è la combinazione tra Zanon – Bouah a mandare il primo davanti a Micai, ma il numero 72 sbaglia la scelta finale, effettuando un debole passaggio invece di tentare la conclusione.

Avvio di ripresa che si accende con una sortita degli ospiti: Ciervo, appena entrato, tenta la conclusione dal limite dell’area con la sfera che termina di un soffio alla sinistra di Bleve. I padroni di casa tornano a creare pericoli dalle parti di Micai con Shpendi al 59’, dopo una serpentina in area, il numero 19 prova la conclusione che il portiere calabrese riesce a parare, sventando in corner la minaccia.

Al 71’ un cambio gioco di Cicconi, libera Bouah sulla destra alla potente conclusione, bene Micai nei riflessi e palla in corner. Al 77’ la svolta del match: Schiavi pennella un corner verso il limite dell’area di rigore, verso il quale si avventa Manuel Cicconi, che trova la prodezza balistica calciando al volo e sigillando il suo secondo gol, il primo tra le mura amiche.

Dopo il vantaggio azzurro, la squadra di mister Alvini tenta una timida reazione senza mai impensierire il portiere di casa, Bleve che risulta inoperoso a titolo di referto di conclusioni in porta.

Lo stadio dei Marmi si conferma fondamentale per la marcia della Carrarese, che si sta avvicinando alle posizioni playoff.