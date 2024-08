Cerri a un minuto dalla fine regala alla Carrarese la prima vittoria in Coppa Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Catania 2-1CARRARESE (3-4-2-1)

: Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni (46’ Grassini), Schiavi (63’ Zuelli), Capezzi, Cicconi; Panico (65’ Palermo), Palmieri (46’ Cherubini); Capello. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Raimo, Della Latta, Oliana, Grassini, Cherubini, Di Matteo, Zuelli, Cartano, Finotto, Sansaro, Motolese, Cerri, Palermo. Allenatore: Calabro

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Curado, Quaini, Monaco; Bouah, Sturaro (65’ Forti), Zanellato, Castellini, Chiricó (65’ De Luca), Rapisarda; Popovic. A disposizione: Furlan, Allegra, Nania, Forti, Pelleriti, Coriolano, D’Emilio, De Luca. All.: Toscano

RETI: 48’ Cherubini, 54’ Popovic, 89’ Cerri

NOTE: Ammoniti Popovic, Cicconi

CHIAVARI – L’esordio della Carrarese da neopromossa in serie B in Coppa Italia coincide con la prima vittoria dell’anno. I gialloblu di Calabro superano il Catania all’ultimo tuffo con il gol dell’ultimo arrivato Cerri, già alla Juventus Next Generation.

Partita equilibrata nel primo tempo con occasioni da entrambe le parti ma con predominio della Carrarese. I gol arrivano nella ripresa: apre Cherubini per i ‘padroni di casa’ (si giocava in campo neutro a Chiavari) ma impatta subito Popovic per gli etnei. Sfida sul filo del rasoio fino a un minuto dalla fine quando Cerri mette alle spalle di Bethers un tiro cross di Cicconi.

Ora i gialloblu sono attesi il 12 agosto dalla sfida di lusso in Sardegna contro il Cagliari di serie A, allenato da Davide Nicola.