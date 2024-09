La Carrarese a Spezia incassa un’altra sconfitta

Getting your Trinity Audio player ready...

Spezia – Carrarese 4-2SPEZIA

(3-5-2): Gori, Mateju, Hristov, Bertola, Vignali, Cassata (85’ Degli Innocenti), S. Esposito, Bandinelli (80’ Nagy), Reca (80’ Elia), Soleri, F. Esposito (68’ Colak). A disposizione: Mascardi, Wisniewski, Benvenuto, Giorgeschi, Candelari, Djankpata, Falcinelli, Di Serio. Allenatore: D’Angelo

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Oliana, Coppolaro, Zanon (55’ Bouah), Schiavi, Giovane (75’ Zuelli), Cicconi (55’ Belloni), Panico (71’ Cherubini), Shpendi, Cerri (55’ Finotto). A disposizione: Mazzini, Palmieri, Capello, Guarino, Motolese, Hermannsson, Belloni, Capezzi. Allenatore: Calabro

ARBITRO: Rapuani di Rimini (Berti di Prato e Zingarelli di Siena)

RETI: 4’ Cerri, 24’ e 60’ F.Esposito, 48’ rig. S.Esposito, 73’ Oliana, 81’ Hristov

NOTE: Ammoniti Hristov, Giovane, Esposito S., Cerri, Reca, Bouah, Oliana

SPEZIA – Lontano dalle mura amiche arriva un’altra sconfitta per la Carrarese di Calabro.

Avvio di gara a tinte bianconere, i padroni di casa, infatti, si rendono subito pericolosi al 3’ minuto con una combinazione pericolosa tra Soleri ed Esposito, con il secondo ipnotizzato da un Bleve reattivo. Non tarda ad arrivare la reazione degli apuani: Zanon si lancia sulla fascia destra crossando pericolosamente verso il centro area e trovando una deviazione che direziona la sfera fuori dall’area di rigore, Cerri pronto a rimorchio tenta la conclusione, trovando così l’angolo vincente e portando avanti la squadra di Mister Calabro dopo appena quattro minuti di gioco. Al 13’ di gioco clamorosa occasione per lo Spezia con Francesco Pio Esposito, che in seguito ad una confusa azione si trova la sfera sui piedi a centro area, trovando però il portiere azzurro ancora decisivo sulla sua conclusione.

Nuovamente Spezia pericoloso al 22’ con un colpo di testa di Soleri, ancora sventato dal portiere della Carrarese. Il forcing dei padroni di casa è senza tregua e al 24’ arriva la trama vincente che porta al gol del pareggio: Salvatore Esposito pennella un corner al bacio per il fratello Francesco Pio che incornando pareggia i conti al Picco. In una prima frazione di gioco ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte, la squadra ospite si riaffaccia in avanti al 31’, con un’azione personale di Panico dal centro sinistra che non trova fortuna: la sua conclusione, infatti, si spegne sul fondo alla destra di Gori.

La ripresa non tarda ad entrare nel vivo e la squadra di casa si rende subito pericolosa con l’asse Reca – Bandinelli: il secondo viene atterrato da Zanon appena entrato in area di rigore, episodio che porta il direttore di gara a concedere il penalty in favore dello Spezia, che Salvatore Esposito trasforma impeccabilmente dagli undici metri. Al 60’ lo Spezia trova il terzo gol: dopo una conclusione di Bandinelli dalla destra ancora il numero 9 bianconero, Francesco Pio Esposito, che reattivo sulla respinta di Bleve, insacca in rete la palla del 3-1. La Carrarese riesce a riaffacciarsi in avanti al 73’, trovando la rete di Oliana, che sfruttando un cross di Shpendi, accorcia le distanze e porta il risultato sul 3-2.

Al minuto 81, ancora Spezia, che chiude i conti trovando la quarta rete di giornata con il capitano Hristov che, sfruttando l’ennesimo cross al bacio di Salvatore Esposito, imbuca in rete, con un colpo di testa, la palla del 4-2.

Finisce così: lo Spezia vince la sfida contro gli apuani, che ancora non muovono la loro classifica, bloccata a quota tre punti.