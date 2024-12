La Carrarese chiude il girone di andata con un pareggio a Marassi

Getting your Trinity Audio player ready...

Sampdoria – Carrarese 1-1SAMPDORIA (3-5-2):

Ghidotti; Veroli, Meulensteen, Riccio; Depaoli (33′ Venuti), Akinsanmiro, Vieira (61′ Kasami), Yepes, Barreca (61′ Pedrola); Tutino (80′ Borini), Coda. A disposizione: Vismara, Bellemo, Ioannou, La Gumina, Leonardi, Ricci, Vulikic. Allenatore: Semplici.

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli (53′ Capezzi), Schiavi (78′ Palmieri), Giovane (67′ Cherubini), Cicconi; Finotto (53′ Coppolaro), Cerri (45′ Shpendi). A disposizione: Chiorra, Belloni, Bouah, Capello, Falco, Maressa, Panico. Allenatore:Calabro.

RETI: 4′ Finotto, 67′ Veroli

ARBITRO: Prontera di Bologna (D’Ascanio di Ancona e Emmanuele di Pisa. Quarto uomo Mbei di Cuneo)

NOTE: Ammoniti Riccio, Schiavi, Cherubini. Espulso Illanes al 51′.

GENOVA – La Carrarese a Marassi, contro una formazione prestigiosa, allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Lo fa cullando a lungo anche l’idea di poter violare il campo del blucerchiati di Semplici nell’ultima di andata.

Pronti via e la Carrarese è in vantaggio con Finotto che sfrutta un precoiso assist di Zuelli e una deviazione di Akinsamiro che manda fuori tempo Ghidotti. La Sampdoria non ci sta e alza il ritmo ma il risultato nel primo tempo non cambia anche per gli ottimi riflessi di Bleve che più volte nega la deviazione vincente agli avversari.

La svolta del match gialloblu, dopo un duplice miracoli di Bleve su Vieira e Coda, è con l’espulsione di Illanes per un fallo di mano che interrompe una chiara occasione da gol visto dal Var. Sugli sviluppi di un angolo arriva il pari di Veroli, al primo gol in blucerchiato.

Il pareggio, paradossalmente, rimette in carreggiata la Carrarese che ha con Coppolare l’occasione del raddoppio. Fra i locali gli ultimi ad arrendersi sono Coda e Kasami ma Bleve non si smentisce e blinda ancora la porta fino alla vittoria finale.

Il pari arriva proprio nel giorno del lutto per la morte di Marco Cacciatori. L’attaccante, nativo di Carrara, ha collezionato 157 presenze con maglia carrarese, mettendo a referto ben 65 reti, che lo rendono tutt’oggi, il giocatore più prolifico della storia del club.