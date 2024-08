Serie B: il Pisa batte il Palermo davanti ai 9mila dell’Arena, la Carrarese cade nel finale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Prima gioia da tre punti per il Pisa di Inzaghi, che coincide con l’esordio fra le mura amiche dell’Arena Garibaldi.

Davanti a quasi 9mila spettatori i nerazzurri mettono in campo una prestazione maiuscola, lasciando agli avversari solo le briciole. Il vantaggio arriva su una deviazione sfortunata di Nedelcearu su cross teso di Leris, poi i locali legittimano il vantaggio con una netta supremazia e con una traversa piena colta da Caracciolo. Sull’altro fronte il solo Di Francesco prova a mettere paura a Semper. Nella ripresa non cambia registro ma prima del raddoppio Semper deve dire no al tiro a botta sicura di Brunori. 2-0 in contropiede con un’azione sull’asse Tramoni – Nicholas Bonfanti che non dà scampo a Desplanches. Finale in carrozza per i nerazzurri che si portano a quattro punti in classifica.

Non va bene alla Carrarese che resiste a Cremona fino a cinque minuti dalla fine. Nel primo tempo le occasioni non sono numerose. Il più intraprendente dei locali è Bonazzoli ma l’occasione migliore è gialloblu con Finotto che manda alto di poco alla fine della frazione. Nella ripresa Stroppa manda in campo Johnsen e Vasquez e ha ragione. Il norvegese prima sfiora il gol, quindi coglie il palo alla destra di Bleve. A cinque minuti dalla fine sempre Johnsen si procura un rigore che è l’argentino a realizzare freddamante. La Carrarese in dieci per l’espulsione di Illanes prova una timida reazione ma il risultato non cambia e resta senza punti in classifica.

Pisa – Palermo 2-0

PISA (3-4-2-1): Semper; Bonfanti G., Caracciolo, Canestrelli; Touré (56’ Bonfanti N.), Piccinini, Marin, Beruatto (56’ Angori); Leris (71’ Hojholt), Tramoni (71’ Calabresi); Moreo (76’ Morato). A disposizione: Nicolas, Loria, Mlakar, Rus, Raychev, Arena, Jevsenak. Allenatore: Inzaghi

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu (59’ Peda), Nikolaou, Pierozzi (83’ Lund); Saric (68’ Gomes), Blin, Ranocchia; Insigne (46’ Vasic), Brunori, Di Francesco (68’ Henry). A disposizione: Nespola, Cutrona, Ceccaroni, Buttaro, Verre, Di Mariano, Appuah. Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Colombo di Como (Trinchieri di Milano e Bahri di Sassari)

RETI: 4’ aut. Nedelcearu, 66’ Bonfanti N.

NOTE: Ammoniti Pierozzi, Beruatto, Tourè, Peda, mister Inzaghi

Cremonese – Carrarese 1-0

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Antov (92’ Lochosvili), Ravanelli, Bianchetti, Sernicola, Pickel, Castagnetti, Vandeputte (46’ Johnsen), Barbieri (68’ Zanimacchia), Bonazzoli (46’ Vazquez), De Luca (68’ Nasti). A disposizione: Jungdal, Saro, Moretti, Quagliata, Falletti, Milanese, Majer, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Coppolaro, Zanon, Capezzi (88’ Capello), Schiavi (76’ Giovane), Cicconi (76’ Belloni), Zuelli (60’ Palmieri), Panico, Finotto (88’ Cerri). A disposizione: Mazzini, Tampucci, Motolese, Oliana, Della Latta, Scheffer, Cherubini, Palermo. Allenatore: Calabro

ARBITRO: Ghersini di Genova (Vigile di Cosenza e Belsanti di Bari)

RETI: 85’ rig. Vasquez

NOTE: Ammoniiti Pickel, Capezzi, Illanes, Capello. Espulsi Illanes all’86’ e Pickel al 98’