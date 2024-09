Serie B, il Pisa vince anche a Salerno e guarda tutti dall’alto

Getting your Trinity Audio player ready...

Salernitana – Pisa 2-3

SALERNITANA (4-3-3).

Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Hrustic (46′ Braaf), Amatucci, Tello; Verde (65′ Simy), Wlodarczyk (46′ Torregrossa), Tongya (77′ Dalmonte). A disposizione. Fiorillo, Corriere, Velthuis, Ruggeri, Maggiore, Ghiglione, Jaroszynski, Sfait. Allenatore Martusciello.

PISA (3-4-2-1). Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G. (46′ Calabresi); Touré (63′ Hojholt), Marin (77′ Rus), Abildgaard (50′ Piccinini), Beruatto (63′ Angori); Moreo, Tramoni; Bonfanti N. A disposizione. Nicolas, Loria, Mlakar, Arena, Lind, Leoncini, Jevsenak. Allenatore Inzaghi.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

MARCATORI: 2′ e 49′ rig. Bonfanti N., 13′ Tongya, 62′ Tramoni, 94′ rig. Simy

NOTE: Ammoniti Bonfanti G., Stojanovic, Verde, Abildgaard, Semper

SALERNO – Il Pisa di Inzaghi guarda tutti dall’alto con la vittoria corsara a Salerno. Partita quasi perfetta dei nerazzurro che dopo due minuti sono già in vantaggio con Nicolas Bonfanti, che conferma la sua vena di inizio stagione. Prima del quarto d’ora pareggia Tongya per i locali e la prima frazione finisce in parità, sull’1-1.

Nella ripresa in meno di un quarto d’ora il Pisa cala il tris con un calcio di rigore realizzato di Bonfanti e Tramoni. La Salernitana prova a rientrare in partita ma riesce solo a realizzare il gol della bandiera con Simy su rigore nel recupero.

L’altra toscana

Carrarese – Sassuolo 0-2

CARRARESE(3-4-2-1)

: Bleve, Oliana (63’ Hermannsson), Coppolaro, Imperiale, Zanon (56’ Bouah), Giovane (77’ Panico), Schiavi, Cicconi (77’ Belloni), Finotto, Zuelli (56’ Capezzi), Shpendi. A disposizione: Chiorra, Guarino, Illanes, Palmieri, Cherubini, Cerri, Capello. Allenatore: Calabro.

SASSUOLO (4-3-1-2): Moldovan, Doig, Romagna, Lovato, Paz (72’ Toljan), Thorstvedt, Boloca (72’ Obiang), Iannoni (84’ Lipani), Pierini (84’ Odenthal), Mulattieri, Lauriente (61’ Volpato) A disposizione: Satalino, Missori, Pieragnolo, Muharemovic, Moro, Antiste, Russo.

Allenatore: Grosso

ARBITRO: Mariani di Roma

MARCATORI: 77’ Mulattieri, 93’ Thorstvedt

NOTE: Ammoniti Volpato, Obiang

La Carrarese finisce ko alla seconda uscita ‘casalinga’ all’Arena Garibaldi contro il Sassuolo.

Avvio di gara positivo da parte della squadra di mster Calabro, capace di tenere il dominio del gioco nei primi 15’ minuti. Al 16’ la prima occasione del match capita, però, sui piedi di Doig: il terzino neroverde crea scompiglio tra i difensori azzurri concludendo verso la porta dal limite dell’area, Bleve reattivo para. Al 28’ ancora pericolosa la squadra emiliana con Mulattieri che, ricevendo un filtrante di Thorstvedt, prova la conclusione trovando ancora i guantoni di Bleve. Al 36’ si riaffaccia in avanti la Carrarese, prima impegnando Moldovan con una punizione insidiosa di Schiavi da 30 metri e poco dopo con una conclusione potente di Zuelli dal limite dell’area, che sfiora il palo alla sinistra del portiere neroverde. Dopo nessun minuto di recupero, l’arbitro Mariani fischia il termine della prima frazione di gioco,

Inizio di secondo tempo a ritmi alti, entrambe le squadre creano occasioni pericolose sin dai primi minuti: in prima battuta si porta in avanti la Carrarese, con un tiro di Giovane che sfiora il palo alla destra di Moldovan, ma pochi istanti dopo non tarda ad arrivare la reazione degli ospiti con Mulattieri, che al termine di un’azione elaborata, conclude di testa da centro area trovando il portiere Bleve reattivo e ben posizionato. Al 64’ la Carrarese trova la via del gol sugli sviluppi di una punizione: il tap-in di Shpendi va in rete ma il direttore di gara Mariani annulla il vantaggio azzurro per una segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente. Al minuto 74 ancora Carrarese pericolosa con un’incursione palla al piede di Shpendi per via centrale: l’albanese viene però fermato irregolarmente da Obiang, che concede una pericolosa punizione dai 25 metri agli apuani, successivamente calciata sulla barriera da Schiavi.

Al 76’ la vera svolta del match: Mulattieri riceve la sfera a centro area al termine di una manovra elaborata degli emiliani, il numero 9 riesce ad aggirare la difesa azzurra, trovando così l’angolo basso alla destra di Bleve che vale la rete dello 0-1. La squadra di casa prova a reagire sul finale di partita, senza però riuscire a trovare nitide occasioni che possano impensierire la formazione di Fabio Grosso.

Al 93’ il Sassuolo trova il gol del raddoppio in ripartenza con Thorstvedt, che si fa trovare pronto al centro dell’area sull’assist di Mulattieri.