Abusa di una donna per tutta la notte e la tiene sequestrata: è in carcere

PISA – Una vicenda inquietante in una delle zone più frequentate della città. Una violenza sessuale continuata e ripetuta in una zona appartata poco distante dalla stazione che alla fine si è configurata anche come sequestro di persona.

A intervenire i poliziotti della squadra mobile della questura di Pisa e della Polizia Ferroviaria che hanno fermato un quarantacinquenne egiziano. La donna ha raccontato alla Polfer di essere stata vittima di violenza sessuale ad opera di uno sconosciuto incontrato in stazione. L’uomo si era mostrato inizialmente gentile per poi minacciarla con una pietra, intimandole di seguirlo,

A questo punto si è consumata la violenza, durata diverse ore. La donna, dopo gli abusi, è stata anche costretta a rimanere abbracciata al suo aguzzino ed è riuscita a scappare soltanto quando l’uomo si è addormentato.

La Polizia Ferroviaria ha attivato le ricerche dell’autore del reato chiedendo con il supporto della Squadra Mobile ed è stato rintracciato sempre nelle vicinanze della stazione.

L’uomo, già conosciuto agli uffici della polizia e irregolare sul territorio nazionale è risultato già condannato per violenza di genere e irregolare sul territorio nazionale. È stato condotto, in qualità di fermato per indiziato di delitto, in attesa dell’udienza di convalida e delle eventuali misure cautelari in attesa del processo, al carcere Don Bosco di Pisa.