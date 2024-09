Denunciati in due dopo il maxifurto di rame in una conceria dismessa

I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo nel territorio di competenza, hanno notato – all’interno di una ditta che si occupa dello smaltimento e recupero di materiali ferrosi – i due soggetti intenti a scaricare da un’auto ingenti quantitativi (circa 17 chili) di cavi e tubazioni in rame.

I carabinieri, incuriositi dalla quantità, hanno chiesto spiegazioni ai due uomini che non hanno saputo dare giustificazioni in merito al possesso del materiale e sono dunque stati accompagnati in caserma per accertamenti, all’esito dei quali il materiale è risultato essere provento di un furto perpetrato ai danni di una conceria dismessa nella zona del Cuoio.