Il vento forte spazza la provincia di Pisa: danni per mareggiate e alberi caduti

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Situazione problematica in provincia di Pisa per il maltempo nell’ambito dell’allerta arancione per vento e mareggiate.

La situazione più critica a Marina di Pisa dove il vento di libeccio ha riversato sul lungomare onde e parte della massicciata e dei sassi della spiaggia. Sul posto è arrivato anche il sindaco. Michele Conti per un sopralluogo della situazione.

Ma anche alll’interno il vento ha colpito forte fra rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici dai palazzi. Circa venti gli interventi più urgenti in particolare nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina-Lorenzana.

Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Gli interventi differibili sono stati messi in coda.

Nelle varie situazioni sono stati impegnati, per le loro competente, anche le forze dell’ordine, in particolare la polizia municipale di Pisa.