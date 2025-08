Getting your Trinity Audio player ready...

POMARANCE – Grave dopo l’incidente in moto contro un’auto un 18enne.

Lo scontro si è verificato alle 8,30 del matino sulla regionale 439, alla rotonda per Larderello. Il paziente in moto è stato sbalzato dal mezzo ed è finito sull’asfalto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, due ambulanze ed è stato allertato l’elisoccorso Pegaso, che ha condotto il 18enne, residente a Pomarance, all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.