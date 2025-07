Tragico incidente: si schianta in moto e muore a 19 anni nel Pisano

Getting your Trinity Audio player ready...

POMARANCE – Un giovane motociclista di soli 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi (19 luglio) nel comune di Pomarance, in provincia di Pisa. Il tragico schianto si è verificato lungo la Strada Regionale 439, in un tratto particolarmente tortuoso poco a nord della frazione di Montecerboli, una zona già nota per la pericolosità delle sue curve.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua Honda, finendo rovinosamente sull’asfalto. Alcuni motociclisti di passaggio si sono fermati e hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente l’equipaggio della Misericordia di Pomarance, supportato successivamente dal personale dell’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo Valdicecina.

In pochi minuti è atterrato anche l’elisoccorso Pegaso, mobilitato nella speranza di un trasferimento d’urgenza, ma nonostante tutti gli sforzi congiunti, per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso sul posto. I carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti di rito e per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.