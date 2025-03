Voragine a Guardistallo, crolla un muro di contenimento: famiglie evacuate

Getting your Trinity Audio player ready...

GUARDISTALLO – Voragine a Guardistallo, provincia di Pisa, lunedì 17 marzo. Crolla un muro di contenimento, sono state evacuate tre famiglie.

In tutto, rende noto il sindaco Sandro Ceccarelli, cinque persone e un cane, sistemate in una struttura turistico ricettiva a spese del Comune.

Sindaco Sandro Ceccarelli: “Questa mattina intorno alle 7.20 siamo stati allertati per il cedimento di un muro di contenimento, in via dei Mulini.

Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri e i tecnici del Comune di Guardistallo .

Per maggiore sicurezza è tata disposta l’ordinanza sindacale di sgombero di tre nuclei familiari, in tutto 5 persone e un cane”.

Poi il sindaco: “Con l’Ufficio tecnico comunale e i VVFF abbiamo disposto per oggi il sopralluogo dei tecnici per verificare ed accertare la stabilità dei 4 appartamenti interessati”.