Avenza ritorna al Medioevo: al via la 12esima edizione dell’evento di rievocazione storica

CARRARA – Il cuore storico di Avenza si prepara a tornare indietro nel tempo, trasformandosi in un affascinante borgo medievale per la 12esima edizione di Avenza Medievale, in programma sabato 19 e domenica 20 luglio, dalle 19 fino a mezzanotte. Un’esperienza immersiva che coinvolgerà vie e piazze del centro, grazie alla dedizione della Pro Loco Avenza sulla Francigena, pronta a regalare ai visitatori un suggestivo tuffo nel passato.

Via Menconi, il giardino di Casa Pellini, Piazza Finelli, Piazza Lucetti e Piazza della Scuderia saranno i luoghi simbolo di questo viaggio temporale tra suoni, colori e sapori medievali.

Una festa di comunità con il sostegno delle istituzioni

Divenuta ormai un punto fermo dell’estate carrarese, la manifestazione vanta il patrocinio del Comune di Carrara e il supporto di Nausicaa, insieme alla collaborazione di realtà come Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Gino Menconi, Fondazione Marmo e Furrer. Una rete di sostegno che conferma l’alto valore culturale e turistico dell’evento.

Spettacoli itineranti, storia e intrattenimento per tutti

Per entrambe le serate, maghi, giocolieri, giullari e trampolieri animeranno le strade con spettacoli itineranti, mentre le piazze ospiteranno rievocazioni storiche, concerti e performance teatrali ispirate alla vita e ai costumi dell’epoca.

Il giardino di Casa Pellini diventerà un angolo suggestivo per spettacoli e incontri.

In piazza Finelli, le esibizioni si susseguiranno dalle 19,40 fino a mezzanotte, senza sosta.

Piazza della Scuderia sarà lo spazio dedicato ai bambini, con giochi e animazioni medievali.

Musica e show dal vivo saranno invece protagonisti in piazza Lucetti, creando un clima di festa diffusa.

Per i dettagli aggiornati, è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale: Avenza Medievale.