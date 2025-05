Aspettando il Giro a Pisa inaugura la mostra a Palazzo Blu

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Proseguono gli eventi in attesa della tappa pisana del Giro d’Italia, la cronometro con partenza da Lucca, in programma martedì (20 maggio). Il cartellone Pisa fa il Giro. Aspettando la corsa rosa prevede mostre, talk, convegni, biciclettate, cene a tema e degustazioni, proiezioni cinematografiche e, naturalmente, tante occasioni per conoscere le storie e i personaggi del ciclismo.

Oggi (16 maggio) a Palazzo Blu si inaugura alle 11,30 la mostra Storie pisane del Giro d’Italia, una selezione di immagini dagli archivi fotografici Allegrini e Frassi, della Fondazione Pisa, per ripercorrere i passaggi storici della corsa rosa in città. Parteciperanno all’inaugurazione Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu, Michele Conti, sindaco di Pisa, Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa e Renzo Castelli, curatore della mostra. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Regione Toscana, sarà visitabile fino al 25 maggio, con orario 10-19 dal lunedì al venerdì e 10-20 il sabato, la domenica e i festivi.

Nello spazio Bike Arena sotto le Logge di Banchi (alle 18) in programma l’esibizione di ginnastica ritmica in rosa a cura della scuola Cierre di Pisa. Alle 21,15, invece, proseguono le iniziative con una proiezione sul maxischermo, firmata Cinema Arsenale, del film Wonderful Losers di Arunas Matelis (2018, 71′), il pluripremiato documentario che racconta la gara ciclistica dall’insolito punto di vista dei gregari che rimangono dietro le quinte del Giro.

Nel centro storico l’appuntamento è con la Cena in rosa a partire dalle 21 organizzata da Pisamo in collaborazione con il Comune di Pisa e Confcommercio Provincia di Pisa, e con il contributo del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa e l’azienda Badia di Morrona. Per l’occasione, i ristoranti di via Santa Maria e delle vie del centro addobberanno i locali con il colore simbolo del Giro d’Italia e proporranno menù speciali. Previste anche due postazioni musica con dj set e musica live fino alla mezzanotte.