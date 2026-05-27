Pisa, dalla Sapienza alla Domus Mazziniana: il programma degli eventi in memoria della battaglia di Curtatone e Montanara

PISA – Domani, giovedì 28 maggio, la città e l’Università di Pisa si apprestano a commemorare uno dei momenti più significativi del Risorgimento italiano: il 178° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, svoltasi originariamente il 29 maggio 1848. La giornata sarà interamente dedicata alla memoria e al coraggio dei giovani volontari del Battaglione Universitario Toscano, impegnati in prima linea durante i moti della Prima Guerra di Indipendenza.

Il programma istituzionale prenderà il via alle ore 9,45 nella suggestiva cornice del Camposanto Monumentale in Piazza dei Miracoli. Qui si terrà il formale ricordo dei caduti accompagnato dai saluti delle autorità territoriali e accademiche. Tra i presenti figurano il rettore dell’Ateneo pisano Riccardo Zucchi, il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e gli assessori comunali Paolo Pesciatini per Pisa e Alessandro Puccinelli per Pontedera. A loro si uniranno Alberto Andreoli, in rappresentanza della sezione locale dell’Istituto del Nastro Azzurro, e Lorenzo Gremigni per le associazioni goliardiche e degli ex allievi. Alle ore 10,45 le cerimonie si sposteranno nel cortile del Palazzo della Sapienza per la rituale deposizione delle corone d’alloro.

Subito dopo, alle ore 11,00, l’Aula Magna Nuova ospiterà una fitta serie di approfondimenti. Moira Sbravati, delegata della Provincia di Mantova, illustrerà le attività della rete MUDRI (Museo Diffuso del Risorgimento), seguita dal racconto del viaggio d’istruzione della classe 4D del Liceo ‘G. Carducci’ di Pisa, inserito nel progetto Storia, cultura e cittadinanza. Lo spazio storico vedrà poi l’intervento Livorno per Curtatone e Montanara affidato a Francesca Capanna, per concludersi con le anticipazioni pomeridiane del direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli. La sessione mattutina si chiuderà sulle note del Coro dell’Università, diretto da Stefano Barandoni, e con le letture d’epoca di Lorenzo Gremigni e Lucia Liguori.

Le celebrazioni riprenderanno alle ore 16,00 in via Massimo D’Azeglio, presso la Domus Mazziniana. L’istituto inaugurerà l’esposizione straordinaria del dipinto La battaglia di Curtatone e Montanara dell’artista Giuliano Giuggioli, un’opera che rimarrà visitabile fino al 2 giugno. Lo stesso pittore dialogherà con Pietro Finelli nel corso dell’incontro Battaglie nella Storia, Battaglie dello Spirito. A completare il pomeriggio sarà l’iniziativa multidisciplinare Storia, cultura, cittadinanza, animata ancora dagli studenti del Liceo Carducci.

L’intera macchina organizzativa dell’evento è frutto della collaborazione tra il Comitato scientifico dedicato all’anniversario, l’Istituto Domus Mazziniana e il CIDIC, ovvero il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura.