Dal laboratorio alla terra: una giornata per scoprire come cambia l’agricoltura

PISA – Agroecologia al Centro a Pisa una giornata nell’agricoltura del futuro. Venerdì 5 giugno il Centro di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi di San Piero a Grado si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto dove cittadini, studenti, agricoltori e curiosi potranno osservare da vicino le sperimentazioni che puntano a rendere l’agricoltura più sostenibile e resiliente.

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è promossa dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dal Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agroambientali dell’università di Pisa e dal Centro Avanzi. Una collaborazione che negli anni ha trasformato l’appuntamento in un punto di riferimento per chi vuole comprendere come la ricerca stia cambiando il modo di coltivare e produrre cibo.

Non si parlerà soltanto di teoria. I partecipanti potranno camminare tra le parcelle sperimentali, osservare colture innovative, conoscere i progetti dedicati alla biodiversità e confrontarsi direttamente con ricercatrici e ricercatori impegnati nello studio di sistemi agricoli capaci di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla produttività.

Al centro della giornata ci saranno le soluzioni che potrebbero caratterizzare l’agricoltura dei prossimi decenni, dalla gestione della fertilità del terreno alla valorizzazione delle interazioni tra colture e ambiente naturale. Temi sempre più attuali in un contesto segnato dai cambiamenti climatici, dall’aumento dei costi di produzione e dalla necessità di tutelare le risorse naturali.

Il programma prenderà il via alle 9,30 con i saluti istituzionali e proseguirà con le visite guidate ai campi sperimentali. Nel pomeriggio saranno presentati progetti e dimostrazioni pratiche sviluppati dai gruppi di ricerca della Scuola Sant’Anna e dell’Università di Pisa, offrendo una panoramica concreta sulle innovazioni attualmente in fase di studio.

Particolarmente attesa la tavola rotonda delle 17,45, intitolata Quanto ci costa la diversificazione?, che metterà a confronto esperti e operatori del settore sulle opportunità e sulle difficoltà che le aziende agricole incontrano nel diversificare colture e produzioni.

La giornata si chiuderà con un momento dedicato alla memoria di Andrea De Angeli, fondatore del portale Tractorum.it, figura molto conosciuta nel mondo dell’agromeccanica, e con l’istituzione del premio di Laurea Agricoltura sostenibile.