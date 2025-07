Dal 5 al 7 settembre a Pisa arriva ‘Goal! Festival’: il calcio raccontato tra cultura, sport e spettacolo

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dal 5 al 7 settembre, la Stazione Leopolda di Pisa diventerà il fulcro di un evento unico nel panorama nazionale: Goal! Festival, il primo appuntamento italiano interamente dedicato al calcio come fenomeno culturale, sociale e narrativo. Tre giorni a ingresso gratuito, dove il calcio smette di essere solo un gioco e diventa spazio di riflessione, condivisione e intrattenimento.

La presentazione ufficiale si è tenuta mercoledì 16 luglio nella prestigiosa Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza di autorità e personalità del mondo dello sport, della cultura e dei media.

Un progetto ambizioso che mette Pisa sotto i riflettori

Frida Scarpa, assessora allo sport del Comune di Pisa, ha spiegato: “Il nostro obiettivo è riportare Pisa al centro del panorama nazionale, attraverso eventi che sappiano unire sport, cultura e la partecipazione attiva della cittadinanza. Il ‘Goal! Festival’ porterà alla Leopolda figure di primo piano del giornalismo, dello spettacolo e del calcio italiano. Desidero ringraziare il Cinema Arsenale per l’ideazione e l’organizzazione, e Patrimonio Pisa Srl per il fondamentale sostegno operativo. Con iniziative come questa, Pisa si conferma una città viva e sempre più protagonista nel dialogo tra sport e società”.

L’università di Pisa in prima linea per inclusione e benessere

Tra i partner più coinvolti c’è anche l’università di Pisa, che partecipa attivamente al progetto. Marco Macchia, delegato del rettore per lo sport, ha dichiarato: “La nostra adesione a questo festival, sin dai suoi esordi, è radicata nella profonda convinzione che il calcio possa essere un efficace strumento di formazione, promozione della salute e integrazione sociale“.

Il contributo dell’Ateneo sarà ampio e articolato: si parlerà di sport universitario, pari opportunità, lotta al doping e benessere psicofisico. Verrà anche presentato il progetto Proben, coordinato dalla professoressa Caterina Rizzo, pensato per promuovere la salute mentale e fisica tra gli studenti. Focus speciale anche sul calcio femminile, con un panel curato dalle docenti Renata Pepicelli ed Enza Pellecchia.

Il calcio come identità e linguaggio universale

I direttori artistici Antonio Capellupo e Dario Focardi, hanno dichiarato: “Il nostro intento con ‘Goal!’ è stato quello di dare vita a un festival che esplorasse il calcio nella sua interezza. Crediamo fermamente che questo sport sia un vero e proprio linguaggio universale, un serbatoio di memoria collettiva e un forte legame di appartenenza. Va oltre i semplici risultati e le statistiche, abbracciando emozioni autentiche, racconti significativi e prospettive che risuonano con ogni generazione”.

Un programma ricco di ospiti, eventi e novità

Il palinsesto del festival sarà denso e trasversale, con nomi di primo piano: Stefano Bizzotto, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Stefano Cecchi, oltre ai protagonisti di Radio Sportiva, media partner dell’evento. Spazio anche all’intrattenimento con la presenza della Gialappa’s Band e dell’attore Ubaldo Pantani.

Non mancheranno momenti di approfondimento su temi chiave come parità di genere, benessere degli atleti, calcio come fenomeno sociale, organizzati in collaborazione con l’Università di Pisa e il progetto Proben.

Tra le novità, la prima maratona notturna di Football Manager, in collaborazione con Fm Italia, e tante attività pensate per famiglie e bambini negli spazi all’aperto della Leopolda.

Un evento che unisce sport e cultura

‘Goal! Festival’ è promosso da Cinema Arsenale con il supporto di Comune di Pisa, Patrimonio Pisa Srl, Università di Pisa, Pharmanutra, Centro dei Borghi, e la collaborazione di Unicoop Firenze. Patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana, l’evento posiziona Pisa come nuovo polo nazionale per la cultura sportiva.